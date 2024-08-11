巴黎奧運近尾聲 閉幕式看好萊塢上演壓軸戲

法國首都巴黎今天將在美國好萊塢鼎力相助下，為奧運劃下華麗句點，最後十來面金牌的得主出爐之後，要交棒給2028年奧運主辦城市洛杉磯。

法新社報導，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）正於歐洲拍攝「不可能的任務」（Mission Impossible）系列最新一部電影，預計他會在巴黎奧運閉幕式中擔任要角。

閉幕式重頭戲為主辦城市交接奧運會旗，據傳湯姆克魯斯將帶來一段驚人特技表演，象徵巴黎交棒給洛杉磯。

阿湯哥經常現身巴黎奧運賽事，美國女子足球隊昨天贏得隊史第5面奧運金牌時，他就在現場見證。

娛樂週刊「綜藝」（Variety）引述多名消息人士報導，美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red HotChili Peppers）也會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。

閉幕典禮與開幕式一樣，由同一位藝術總監喬里（Thomas Jolly）操刀。

喬里說道：「奧運將於8月11日結束，聖火會熄滅。那一刻將提醒我們奧運是多麼寶貴。」