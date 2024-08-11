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奧運霹靂舞／霹靂舞奧運首賽 加、日獲歷史性金牌

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
巴黎奧運難得一見的霹靂舞項目，男子組由加拿大韓裔選手金姆拿下金牌。 法新社
巴黎奧運難得一見的霹靂舞項目，男子組由加拿大韓裔選手金姆拿下金牌。 法新社

奧運第一次有霹靂舞比賽，便由加拿大的韓裔選手與日本選手奪冠！綽號「菲爾巫師」的金姆在16人競爭的奧運霹靂舞拿下冠軍，他希望能有更多人從事這種高能量的舞蹈運動。女子組則由日本選手Ami獲得金牌。由於2028年霹靂舞項目又將從洛杉磯奧運移除，更顯得霹靂舞金牌的珍稀。

不再有霹靂舞項目

根據《半島電視台》報導，金姆在巴黎協和廣場舉辦的霹靂舞金牌戰，面對觀眾一面倒為地主選手丹恩加油下，仍以3比0拿下冠軍。他在拿下金牌時表示，他參加比賽的目的，只希望世界能看到霹靂舞是多麼的不可思議；頂著一頭藍髮的法國銀牌選手丹恩也笑說，沒想到會拿下銀牌。

在銅牌戰擊敗日本選手半井重幸的美國選手維克特則說，霹靂舞是表達自我很重要的方式，不只是要求動作難度，還需要兼具原創性，相當不容易。霹靂舞在比賽時，裁判會依據選手的技巧性、完成性、音樂性、原創力與表現力等面向進行評分。

日本時報》提到，女子組冠軍已在9日出爐，是由日本選手Ami擊敗立陶宛的Nicka拿下冠軍，因此有可能是近8年來唯二的霹靂舞男女金牌，分別由加拿大與日本獲得。

我國好手惜止步16強

霹靂舞小組資格賽時，每位選手會與同組其他3位選手進行1對1的對戰，每場比賽2回合，共有9名裁判會給予評分，取得最多回合者勝出，若回合積分為1比1，則會進行2回合票數加總，票數多者勝。8強賽開始為單敗淘汰賽，進行3回合的對戰，贏得較多回合者勝。

我國好手孫振也躋身本屆奧會16人參賽名單，他首先以2比0擊敗摩洛哥好手Billy，但面對荷蘭選手MENNO與哈薩克選手AMIR都以0比2惜敗，無緣晉級8強。


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