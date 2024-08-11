巴黎奧運／男子10公尺跳台及現代五項奪銀 締日本奧運創舉

日本選手玉井陸斗與佐藤大宗，分別在本屆巴黎奧運男子10公尺跳台及現代五項男子個人賽都勇奪銀牌，雙雙成為在這兩個項目奪牌的日本第一人。

日本選手玉井陸斗在本屆巴黎奧運男子10公尺跳台奪銀牌。 美聯社

日本放送協會（NHK）報導，日本17歲選手玉井陸斗在巴黎奧運男子10公尺跳台項目獲得銀牌，為日本摘下跳水項目的奧運史上首面獎牌。

男子10公尺跳台是從10公尺高的跳台進行6次跳水，針對每位選手在空中的姿勢與入水時飛濺水花多寡等進行評分後加總排名。

日本選手玉井陸斗(左)在巴黎奧運男子10公尺跳台奪銀牌，成為在這項目奪牌的日本第一人。 新華社

玉井14歲在首度出賽的上屆東京奧運中拿到第7名，本屆巴黎奧運順利闖進決賽，最後以總分507.65獲得銀牌，成為首位在跳水項目獲牌的日本選手。

玉井賽後說，不僅是拿到了日本人在跳水項目的首面獎牌，因為過程中一直以為自己可能拿到銅牌，所以能更上一層樓拿到銀牌真的非常令人開心。

日本選手玉井陸斗(左)。 美聯社

他說，雖然對發生失誤有點遺憾，但最後的表現幾乎接近完美，「我希望能在洛杉磯奧運以完美的表現拿到金牌」。

日本選手佐藤大宗在現代五項男子個人賽奪銀牌。 美聯社

另外，日本選手佐藤大宗在巴黎奧運現代五項男子個人賽奪下銀牌，達成日本選手首獲此項目獎牌的創舉。

現代五項包括馬術、擊劍、游泳等不同種類賽事，加總得分決定名次，本屆共有18人進入決賽。佐藤最後以總分1542分奪銀，成為第一位在現代五項奪牌的日本選手。

佐藤大宗在現代五項男子個人賽奪銀牌。 法新社

佐藤現年30歲，出身日本青森市，因為想要從事能發揮游泳特長的工作，所以高中畢業後加入海上自衛隊，之後被教官發掘開始參加競技項目。

他擅長項目包括擊劍及由跑步與射擊組成的雷射跑，去年在世界盃也名列第2，成為第一位站上頒獎台的日本選手。