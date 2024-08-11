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率真個性圈粉無數！ 陸跳水女將全紅嬋金句頻出

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
今年才17歲的大陸跳水女將全紅嬋，在接受媒體訪問、日常生活的各種可愛純真表現，以及對母親的孝心都讓她吸粉無數，成為各界焦點。圖／取自全紅嬋微博
今年才17歲的大陸跳水女將全紅嬋，在接受媒體訪問、日常生活的各種可愛純真表現，以及對母親的孝心都讓她吸粉無數，成為各界焦點。圖／取自全紅嬋微博

在運動競技場上靠著「水花消失術」驚豔全球的大陸跳水女將全紅嬋，今年在巴黎奧運再次大放異彩，成為大陸奧運史上最年輕的「三金王」。不過，比賽之外，今年才17歲的全紅嬋，在接受媒體訪問、日常生活的各種可愛純真表現，以及對母親的孝心都讓她吸粉無數，成為各界焦點。

綜合陸媒報導，全紅嬋在本屆巴黎奧運拿下其生涯第三金。其中，她在10公尺跳台決賽上，以五跳合計拿下425.6的高分，贏過隊友陳芋汐的420.70分，奪下金牌，衛冕冠軍寶座，優異表現也替他獲得不少掌聲。

在賽場之外，全紅嬋可愛純真的一舉一動自然備受關注。而全紅嬋奪金之後，在大陸網路上流傳多個她的採訪花絮，其中有媒體詢問全紅嬋能否展示一下掛在頸上的金牌，然而當下滿手抱著娃娃的全紅嬋卻神回覆一句「我沒手啦（她的雙手拿滿烏龜娃娃）」，只是身體左搖右晃兩三下展示金牌，要記者自己看著辦。

還有影片顯示，有媒體問全紅嬋「奪金的關鍵是什麼？」全紅嬋卻直率的回答，「關鍵是我自己」，並接著說奪獎後只想趕快回家，「沒啥吧（最想做的事情）我好餓啊，我想回去吃飯」。另，由於賽前全紅嬋時常做出「拿捏」手勢，賽後大陸央視旗下英文頻道CGTN竟考全紅嬋英文「拿捏你知道用英語怎麼講嗎？」並表示要教她，對此全紅嬋秒答「不用了，我不想知道」。

而在日前，全紅嬋還表示，「我跳不好的時候，我會罵街」。她指出，「因為我要發洩，要發洩一下自己啊，憋著多難受啊。」她坦言，一次跳不好就會，一天下來沒跳好的話，回去就會跟別人發洩吐槽一下。一旁的陳芋汐則補充道，「從內到外！走過的易拉罐都要踩一腳。」

不過，賽後全紅嬋在回首過去三年的過程，她說道，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練。」

她的教練、也是前奧運跳水冠軍的陳若琳很寵這個愛徒，陳的背包裡裝滿全紅嬋的玩偶。此外，全紅嬋在大陸節目「冠軍來了」中，談到馬上要18歲，她開心表示，「一下子（玩網路遊戲）就不用限時了，開心死了」，現在只有周五、六、日可以打，等於三天只有三個小時能玩，「讓我玩一點點吧」。

全紅嬋率真又可愛的對話，讓她再次大大漲粉。全紅嬋在巴黎奧運期間，她與陳芋汐的隊友情也感動不少人。有陸媒記者其比賽害不害怕時，她立刻回答，觀眾的吶喊讓她有點緊張，但不怕拿到金牌，「因為有陳芋汐，要是我沒跳好還有她撐著，我很相信她」。

同時，陳芋汐也表示，「我也非常感謝小紅（全紅嬋）的出現，也是不斷激勵我吧，如果說沒有她出現，我可能現在都跳回390（分）了吧。」而兩人私下互動不只是好隊友更像姊妹，具體在全紅嬋一知道自己贏得金牌時體現，全紅嬋甚至直接跳到陳芋汐身上大大擁抱。

全紅嬋的純真與善良不僅於此，還體現在對母親和家人的孝心與照顧，她出生於廣東湛江市農村的貧困家庭，過去曾被問及得牌獎金要如何處理，全紅嬋表示，其母因出過交通事故而住院好幾次，有病在身，「媽媽治病要花挺多錢的」，希望趕快得到獎金，趕快寄回家給母親好好治病。孝心感動眾人。

大陸跳水名將全紅嬋奪金賽後收穫許多觀眾贈送的娃娃。（中通社）
大陸跳水名將全紅嬋奪金賽後收穫許多觀眾贈送的娃娃。（中通社）
大陸跳水女將全紅嬋與隊友陳芋汐兩人私下互動不只是好隊友更像姊妹。圖／取自全紅嬋微博
大陸跳水女將全紅嬋與隊友陳芋汐兩人私下互動不只是好隊友更像姊妹。圖／取自全紅嬋微博
巴黎奧運會跳水女子雙人10米台項目中，大陸隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。全紅嬋賽後展示自己可愛的背包。 中新社記者 富田 攝 【作者：中國新聞社，日期：2024-07-31，數位典藏序號：20240731205631148】
巴黎奧運會跳水女子雙人10米台項目中，大陸隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。全紅嬋賽後展示自己可愛的背包。 中新社記者 富田 攝 【作者：中國新聞社，日期：2024-07-31，數位典藏序號：20240731205631148】
大陸跳水女將全紅嬋出身廣東湛江農村，家境貧困。圖／取材自搜狐
大陸跳水女將全紅嬋出身廣東湛江農村，家境貧困。圖／取材自搜狐

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