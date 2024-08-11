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巴黎奧運／1900年奧運無名男孩亂入 疑是最年輕金牌得主

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

2024是巴黎第3次舉辦奧運，而1900年這座城市首次辦奧運期間，划船項目曾冒出一名「無名男孩」，有可能是史上最年輕的金牌得主，但史學家始終不知道男孩的身分。

法新社報導，1900年巴黎第一次辦奧運期間，一名男孩掌舵帶領荷蘭划船選手布朗特（Francois AntoineBrandt）和克雷恩（Roelof Klein）率先衝過終點線，而這名男孩的身分至今成謎。

專攻奧運的歷史研究者伊凡斯（Hilary Evans），在他威爾斯住家談到1個多世紀那場混亂的划船比賽時說，「這恐怕是奧運史上最大的謎團」，因為這名男孩有可能是奧運有史以來最年輕的金牌得主。

在瑞士洛桑（Lausanne）不斷更新的奧運檔案中，只把這名男孩記錄為「無名男孩」，激怒了像伊凡斯這樣的歷史研究者。

伊凡斯白天是牧羊人，利用晚上時間閱讀微捲資料與陳年體育雜誌，他最大的成就，就是找出1900年挺進奧運體操決賽的選手名單。

他今年稍早曾提出一項有關「無名男孩」的理論，並表示「我們真的以為找到了答案」。然而，這套理論的「無名男孩」年齡不符，讓這位54歲的研究者大失所望。

目前只有1張「無名男孩」的照片，而發現這張照片的已故荷蘭研究員比朱寇克（Tony Bijkerk），花了近半世紀試圖解開男孩身分的謎團。

照片中男孩一頭深髮，身材嬌小，俐落地穿著長褲和襯衫。他站在兩名獲勝的荷蘭划船選手之間，頭頂高度約達兩位選手胸部。

荷蘭划船選手之一的布朗特自己的說法是，他和搭檔是在決賽前不久，從人群中挑中這名男孩，好讓兩人取得重量優勢。要知道，1900年奧運不過是第2屆現代奧運會，而1個多世紀之前的規模很業餘很陽春，是後來才發展成一個價值數十億美元的產業。

而根據彙整奧運紀錄和資訊的「奧林匹克全書」（The Complete Book of the Olympics），「賽後，這名年輕的法國舵手逗留時間長到足以和他新交到的荷蘭朋友合影，但隨後消失無蹤」。

國際奧林匹克歷史學者學會（International Society ofOlympic Historians）共同創辦人、作家華勒欽斯基（David Wallechinsky）表示，奧運史上已「不再有那麼多大型謎團」，但「無名男孩」繼續讓像他這樣「狂熱的研究人員」著迷。

華勒欽斯基向法新社表示，引人注目的最主要原因是照片，這個男孩是誰？他是最年輕的奧運得主嗎？

如果「無名男孩」當時年紀如部分歷史學家認為的只有8歲，他就會是有史以來最年輕的奧運金牌選手。

但包括比朱寇克在內的其他人認為，「無名男孩」可能有12或13歲。

目前奧運紀錄最年輕的獎牌得主是路德拉斯（Dimitris Loundras），這名10歲的希臘體操運動員是在1896年雅典首屆現代奧運拿下銅牌。

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