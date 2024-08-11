巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看

巴黎奧運今（11日）天進入最後一天賽程，並預計於當地時間晚上9時（台灣時間12日凌晨3時）正式閉幕，中華隊將派出剛拿下拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，以及田徑最速男楊俊瀚共同擔任閉幕式掌旗官。《聯合新聞網》也整理了閉幕式的時間、地點以及亮點有哪些，帶讀者一次掌握。

巴黎奧運閉幕式預計於當地時間11日晚間9時（台灣時間12日凌晨3時），在位於巴黎北部的法國國家體育場（Stade de France）舉行，並於晚間11時15分（台灣時間12日凌晨5時15分）結束。

巴黎奧運閉幕式與開幕式一樣，都由同一位藝術總監喬里（Thomas Jolly）操刀，地點將在可容納8萬人的法國國家體育場舉行。雖然詳細節目流程暫時未知，但預計將化身成「音樂盛會」，除了會有運動員遊行，以及把奧運會旗交接給下屆主辦城市美國洛杉磯等傳統重頭戲外，更傳出美國影星湯姆克魯斯將會垂降在法國國家體育場中扛起五環旗，重現《不可能的任務》場面。 盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯將表演玩命特技參與演出，將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯。路透

消息指出，曾5度贏得葛萊美獎的美國節奏藍調歌手H.E.R.將在法國國家體育場獻唱美國國歌，作為交接儀式一環。此外，美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、法國的空氣樂團和鳳凰樂團都可能參與演出，搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）也會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕表演。

根據外媒報導，閉幕式已知的精彩看點有四大項：

一、致敬奧運消失後又復興歷史

奧運會在古代消失1500年後，在1892年12月25日，法國體育協會聯合會秘書長皮耶·德·古柏坦，在演講中首次提出「復興奧林匹克運動」的想法，奧運會在法國重新創立。

閉幕式操刀者、巴黎奧運藝術總監喬里（Thomas Jolly）期望以一個奧運會再次消失的反烏托邦未來為前提，透過演出內容提醒世人：全世界觀眾跨越國界、共同為奧運比賽熱血沸騰，是多麼獨特而難得的體驗。根據巴黎奧運官網描述，閉幕式將帶來高度視覺化、富有編排和特技表演的盛宴。

二、湯姆克魯斯特技表演

閉幕式預計播放湯姆克魯斯今年4月在香榭麗舍大道和比爾哈凱姆橋附近拍攝的影片，片中的他騎著摩托車高速行駛，揮舞著一面巨大的奧運會旗。屆時，湯姆克魯斯將從法國國家體育場頂部，降落在體育場內，藉此象徵奧運旗幟從巴黎移交給洛杉磯。

三、眾星雲集的演出

消息指出，閉幕式將邀請上百名表演者、特技演員、舞者、馬戲團藝術家以及知名歌手共襄盛舉。節目中部分演出將在空中進行，巨大的佈景、華麗的服裝和炫目的燈光，將帶領觀眾穿越時空，向過去致敬並且展望未來。

四、洛杉磯市長凱倫·巴斯（Karen Bass）將成為首位接受奧運會旗的黑人女性

洛杉磯市長凱倫·巴斯（Karen Bass），將從巴黎女市長安娜·伊達戈（Anne Hidalgo）手中接過奧運會旗，成為首位接受奧運會旗的黑人女性。

女子籃球決賽將是閉幕式前最後一場比賽，預計當地時間11日下午3時30分（台灣時間11日晚間9時30分）在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）開打，將由地主法國與美國爭奪金牌。

閉幕式掌旗官已在今（11日）天出爐，中華代表團將由剛拿下拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，以及田徑最速男楊俊瀚共同擔任。

除了2位掌旗官，本次閉幕式也派出8名選手、8名教練出席，共計18人，參與名單如下：

拳擊（10人）：林郁婷（女掌旗）、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、曾自強教練、柯文明教練、劉宗泰教練、羅尚策教練

桌球（2人）：鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞（2人）：孫振、蘇志鵬教練

田徑（4人）：楊俊瀚（男掌旗）、彭名揚、曾孝生教練、蔡易達教練