快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

巴黎奧運／奧運期間挑戰不斷 奧組委主席自信：我們做到了

中央社／ 綜合外電報導
巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格回顧本屆奧運時，臉上洋溢著驕傲。 路透社
巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格回顧本屆奧運時，臉上洋溢著驕傲。 路透社

巴黎奧運面臨維安挑戰，加上暴雨不僅影響精心設計的開幕式，還有塞納河（Seine）游泳比賽的進行，但最終塞納河仍在本屆奧運扮演了預期中的重要角色。

路透社報導，2024年巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，壓力很大，必須做出調整，但這位3屆奧運輕艇冠軍今天回顧本屆奧運時，臉上洋溢著驕傲。

奧運結束前一天，艾斯堂格在記者會上說：「我們的雄心壯志值得為之奮鬥，我們做出強有力的選擇，大膽的選擇並不總是最容易的。」

本屆奧運在許多城市競賽場地中融入巴黎的標誌性地標，在關鍵市場獲得很高的收視率，其中包括美國奧運官方轉播單位國家廣播環球集團（NBCUniversal）。奧運轉播權是國際奧林匹克委員會（IOC）最大收入來源。

主辦單位決定馬拉松游泳和鐵人三項游泳項目將在塞納河舉行。儘管由於大雨影響塞納河水質，使得男子鐵人三項日前因汙染延期，多次鐵人三項及馬拉松賽前試游訓練環節也因此取消，但男子10公里馬拉松游泳賽事仍如期舉行。

艾斯堂格說：「在塞納河中游泳，我們面臨了挑戰，但後來還是做到了，我們實現這一雄心壯志，這就是為什麼迄今為止奧運取得了巨大的成功。」

「（開幕式當天）下大雨，這不在計畫內。我們預期會下雨，但我們必須在最後幾個小時內進行調整並改變很多事情，讓開幕式得以進行下去。」

「是的，我壓力很大，因為我不知道表演者能在多大程度上適應這種瘋狂的狀況。這對他們來說是一項相當大的成就。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運籃球／再戰2028洛杉磯？詹皇、杜蘭特不說死 留想像空間

奧運拳擊／波蘭對手澄清IG限動諷林郁婷貼文 「不是我貼的」

郭婞淳奪舉重59公斤級銅牌 今晨返台受到熱烈歡迎

賀新北女孩林郁婷奧運奪金 朱立倫明發送300份雞排

相關新聞

巴黎奧運／閉幕式 傳阿湯哥代洛城接旗

巴黎奧運將在明天凌晨正式閉幕，相較於今年開幕式移師到塞納河畔、艾菲爾鐵塔前舉行，閉幕式則將回到能容納八萬人的法蘭西體育場...

奧運馬拉松／2周前遞補參賽 馬拉松破奧運紀錄

巴黎奧運馬拉松路線被譽為史上難度最高，但來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以二小時六分廿六秒摘下男子馬拉松金...

巴黎奧運／奧運期間挑戰不斷 奧組委主席自信：我們做到了

巴黎奧運面臨維安挑戰，加上暴雨不僅影響精心設計的開幕式，還有塞納河（Seine）游泳比賽的進行，但最終塞納河仍在本屆奧運...

奧運霹靂舞／加拿大舞者勇奪首金 盼為舞蹈運動「敞開大門」

加拿大好手、韓裔舞者Phil Wizard（藝名）今天在巴黎奧運贏得首屆霹靂舞男子組金牌，並表示他希望這能為參與這項活力...

奧運田徑／美國女子1600公尺接力8連霸 差0.1秒無緣改寫紀錄

美國隊今天在巴黎奧運女子1600公尺接力項目以史上第2佳的3分15秒27成績，將國家代表隊在這個項目上的連勝紀錄擴大至8...

奧運桌球／直落三難敵大陸夢幻組合 日本女團連2屆收銀牌

2024巴黎奧運桌球女子團體金牌戰台灣時間10日晚上9時（巴黎時間10日下午3時）登場，最終中國隊以直落三擊敗日本隊，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。