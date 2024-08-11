聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運霹靂舞／加拿大舞者勇奪首金 盼為舞蹈運動「敞開大門」
加拿大好手、韓裔舞者Phil Wizard（藝名）今天在巴黎奧運贏得首屆霹靂舞男子組金牌，並表示他希望這能為參與這項活力四射舞蹈運動的人「敞開大門」。
法新社報導，Phil Wizard的本名為菲力普．金（Philip Kim），他在金牌戰中擊敗法國舞者Dany Dann；美國舞者Victor獲頒銅牌。
這是霹靂舞首度進軍奧運，由於2028年洛杉磯奧運沒有設立霹靂舞項目，因此也可能是霹靂舞最後一次出現在奧運中。
Phil Wizard表示，霹靂舞是「一項被低估的運動」，這次初登奧運殿堂後希望人們能一改對它的想法。
這名現年27歲的前世錦賽冠軍說：「我希望今天能當作最佳範例，讓世界一睹霹靂舞是多麼的不可思議，這真的是我在這裡唯一的目標。」
男子組霹靂舞共16位選手參賽。循環賽分成4組，分組前2名選手進入8強。8強後開始進入淘汰賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言