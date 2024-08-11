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奧運田徑／美國女子1600公尺接力8連霸 差0.1秒無緣改寫紀錄
美國隊今天在巴黎奧運女子1600公尺接力項目以史上第2佳的3分15秒27成績，將國家代表隊在這個項目上的連勝紀錄擴大至8連霸。
綜合法新社和路透社報導，美國隊伍出賽選手都是明星級人物，包括兩屆400公尺跨欄金牌得主麥勞夫林-勒弗倫（Sydney McLaughlin-Levrone）以及200公尺金牌得主湯瑪斯（Gabby Thomas）。
第1棒李特（Shamier Little）飛快衝出起跑線後，第2棒的麥勞夫林-勒弗倫跑出47秒71佳績，讓美國隊在比賽前半就大幅取得領先優勢。
湯瑪斯繼續拉大與其他隊伍的差距，而最後一棒的霍姆斯（Alexis Holmes）跨過終點線時，僅差0.1秒即可刷新由前蘇聯於1988年寫下的3分15秒17這項田徑史上保持最久的世界紀錄之一。
今天第1棒跑完時牙買加隊還排在第3，然而第2棒的奈特（Andrenette Knight）與愛爾蘭的阿戴萊克（Rhasidat Adeleke）碰撞後發生掉棒情況。
最後荷蘭隊以3分19秒50奪銀，英國以3分19秒72鍍銅。
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