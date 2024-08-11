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奧運桌球／直落三難敵大陸夢幻組合 日本女團連2屆收銀牌

中央社／ 東京11日專電
日本桌球女團連續兩屆奧運奪銀。 法新社
日本桌球女團連續兩屆奧運奪銀。 法新社

2024巴黎奧運桌球女子團體金牌戰台灣時間10日晚上9時（巴黎時間10日下午3時）登場，最終中國隊以直落三擊敗日本隊，連續5屆奧運奪得金牌；日本隊連續兩屆奧運奪銀。

日本TBS電視台報導，桌球女團金牌戰，日本隊雖未能一圓奪金美夢，但繼倫敦奧運奪銀，里約奧運奪銅，上一屆東京奧運奪銀後，這次巴黎奧運奪銀，是第4次奪得獎牌。

這場桌球女團決賽，女團賽先是舉行雙打，之後舉行單打，先奪3勝者贏。日本隊女雙由世界排名第2的早田希娜搭配張本美和，對上中國隊世界排名第一的陳夢與王曼昱配（簡稱陳王配）。

日本隊在這次巴黎奧運先前的3場賽事都是由早田希娜與平野美宇搭配，但在決賽首度推出早田希娜與張本美和搭配，被視為是出「秘招」。

中國大陸桌球王國地位依然堅不可摧。 法新社
中國大陸桌球王國地位依然堅不可摧。 法新社

中國隊陳王配前4局雙方以9:11、11:6、6:11、11:6和日本隊打成平手，決勝局陳王配一度陷入5:9落後，後來利用日本隊失誤，連續拿5分，以10:9率先聽牌。之後，早田連續兩次回球出界，陳王配以12: 10驚險拿下第一點。

第二點單打，世界排名12的日本選手平野美宇對上世界排名第一的中國隊孫穎莎。孫穎莎首局克服開局1:7落後，以13:11後來居上，後來以11:6、11:6再下兩城，幫助中國隊2:0聽牌。

第三點單打，世界排名第8的張本美和對戰世界排名第3的王曼昱。首局，王曼昱在7:10落後下雖然連續化解5個局點，最終仍以12:14讓出。次局起，王曼昱以12:10、11:7、11:6連下3局，逆轉勝。最終中國隊以3:0的成績贏日本隊，

賽後，早田發表感言表示，這是第一次在正式比賽中與張本美和搭配，兩人都發揮了最大的力量，但最後自己覺得身為學姐，好像是扯了後腿。該得分的地方如果能做到的話，比賽的發展就會不同了。不過，那就是中國隊強的地方，自己會好好反省。

16歲的張本美和，首度出戰奧運，她是日本男子桌球王牌張本智和的胞妹，父母都是中國前職業桌球選手。張本美和被媒體問及這場決賽是不是一場精彩激戰時答說：「不知是不是，只知輸了比賽，感到很懊悔。自己盡了全力，但還是力量不足，所以感到懊悔。」

平野致詞時表示，已發揮了很大的能力，但最後還是差一點，無法奪勝。感受到中國選手實力雄厚者多，如果有機會的話，希望自己能增強實力以等待雪恥日的到來。

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