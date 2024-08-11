奧運田徑／男子4×400公尺接力 美國刷新紀錄奪金
美國隊今天拿下巴黎奧運男子4×400公尺接力金牌，並以2分54秒43的成績刷新奧運紀錄。
波札那以2分54秒53得到銀牌，成績改寫非洲紀錄；奪得銅牌的英國則以2分55秒83締造新的歐洲紀錄。
日本雖以2分58秒33排在第6，但也創下新的亞洲紀錄。
這項比賽緊張刺激，本屆奧運400公尺跨欄金牌班傑明（Rai Benjamin）與200公尺冠軍得主特博格（Letsile Tebogo）分別擔任美國與波札那的最後一棒，兩人競爭激烈，班傑明最終以些微之差勝出，保住美國接力王國的榮耀。
這是美國男子隊在歷來奧運的第19面4×400公尺接力金牌。
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