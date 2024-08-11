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奧運拳擊／阿爾及利亞金牌女拳手克莉芙提訴 力抗網路騷擾

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙贏得66公斤級金牌，克莉芙賽後說這面金牌就是針對她猛烈攻擊的最好回應。 路透社
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙贏得66公斤級金牌，克莉芙賽後說這面金牌就是針對她猛烈攻擊的最好回應。 路透社

巴黎奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞金牌女拳手克莉芙今天透過律師表示，她已就網路騷擾案件在法國採取法律行動。

法新社報導，克莉芙（Imane Khelif）發布聲明表示，自己「決定展開一場新的戰鬥，為正義、尊嚴和榮譽而戰。」

克莉芙的律師布迪（Nabil Boudi）指出，她已向巴黎檢方提出「嚴重網路騷擾」等訴訟。

布迪表示，「調查將揪出厭女、種族主義和性別歧視的幕後元凶，但也必須關注助長網路暴力的人們。」

他還說，這位拳擊冠軍所遭受的「惡意騷擾」堪稱「本屆奧運最大的汙點」。」

克莉芙這次與台灣女拳王林郁婷征戰巴黎奧運，無端捲入性別爭議風波，最終克莉芙頂住壓力，在女子66公斤級金牌戰擊敗中國選手楊柳，以5比0收下金牌。

相關爭議源於國際拳擊總會（IBA）在去年世界錦標賽中指稱克莉芙與林郁婷未通過女子賽事資格檢測，決定取消兩人的資格，卻不回答相關基本問題。

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