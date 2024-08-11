奧運田徑／基皮耶貢破女子1500公尺紀錄 3度奪金史上第一人

肯亞名將基皮耶貢今天在巴黎奧運女子1500公尺決賽跑出3分51秒29的佳績，打破奧運紀錄，連續3屆在這個項目奪下金牌，成為第一位在奧運1500公尺3度摘金的跑者。

基皮耶貢（Faith Kipyegon）在本屆奧運女子5000公尺也拿到銀牌。

她在1500公尺決賽衝過終點線後倒在地上，抱頭不敢相信自己的表現。摘下這面金牌後，基皮耶貢已奠定自身歷來最偉大女子中長跑好手之一的地位。

澳洲選手赫爾（Jess Hull）3分52秒56摘銀，英國的貝爾（Georgia Bell）以3分52秒61鍍銅。

1個月前剛破自己保持的世界紀錄的基皮耶貢，今天大部分時間跑在領跑的衣索比亞特塞蓋（GudafTsegay）之後，位居第2，但基皮耶貢在剩最後一圈時奮力衝出突圍，讓其他競爭者追趕不及。