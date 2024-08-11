奧運田徑／男子800公尺 肯亞萬約伊歷來第5快摘金
肯亞好手萬約伊今天在巴黎奧運男子800公尺飆出歷年來第5快的1分41秒19，以0.01秒之差擊敗去年世界田徑錦標賽冠軍加拿大的艾羅普，勇奪金牌。
萬約伊（Emmanuel Wanyonyi）這項成績也創個人最佳，艾蘿普（Marco Arop）以1分41秒20屈居銀牌，但也締造美洲紀錄。阿爾及利亞的塞傑提（DjamelSedjati）1分41秒50得到銅牌。
萬約伊去年世錦賽不敵艾羅普拿到銀牌，今年奧運復仇成功，也為肯亞創下連續5屆奧運都在這個項目稱王的紀錄。
塞傑提本季比賽保持不敗之身，並4度寫下世界最快成績，賽前最被看好，可惜他犯下戰術失誤，在領先集團後方時間太久，最後關頭衝刺不及，落居第3。
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