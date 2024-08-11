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國際奧會主席巴赫：2025年任期屆滿後將不續任

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會主席巴赫。 法新社
國際奧林匹克委員會主席巴赫。 法新社

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天宣布，儘管委員們呼籲他繼續留任，但在2025年他的第2個任期結束後，他將不會尋求留任。

路透社報導，德國籍、律師出身的巴赫自2013年以來一直擔任國際奧會主席。他在國際奧會會議上表示，「新時代正召喚新的領導人」。

現年70歲的巴赫指出，國際奧會需要一位能夠在日益數位化和政治化世界中發揮領導力的新領袖。

國際奧會預計於2025年3月在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行的會議中選出新任主席。目前尚無人公開表態將參加競選，以接替巴赫的位置。

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