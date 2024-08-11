巴黎奧運／閉幕式 傳阿湯哥代洛城接旗

巴黎奧運將在明天凌晨正式閉幕，相較於今年開幕式移師到塞納河畔、艾菲爾鐵塔前舉行，閉幕式則將回到能容納八萬人的法蘭西體育場進行，並預計將化身為成「音樂盛會」，而下屆主辦城市美國洛杉磯也對於接棒躍躍欲試，更傳出美國影星湯姆克魯斯將會垂降在法蘭西體育場中扛起五環旗。

暌違百年再度舉辦奧運會的巴黎，今年讓全球看見這座城市的活力與文化底蘊，尤其在上屆東京奧運因疫情的封閉競賽，今年進場觀眾的熱情支持，更是為巴黎奧運增添美麗色彩。

而我國代表團今年在六十位選手、歷經十六個運動種類的競爭後，也將有至少七面獎牌入袋，僅次於上屆東京奧運的十二面獎牌，其中羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋成為繼舉重好手許淑淨後首位連兩屆奪金的選手，至於舉重郭婞淳則是達成連三屆奪牌史上第一人，另外射擊李孟遠、拳擊林郁婷也刷新各自代表隊在奧運的史上最佳成績。

在我國代表團的賽程落幕後，巴黎奧運的最後一面金牌也將在今天晚間九點半登場的女籃金牌戰後頒發，將由地主法國與美國爭奪金牌。而明天凌晨的巴黎奧運閉幕式，將在能容納八萬人的田徑主場法蘭西體育場舉行，也盛傳除了美國影星湯姆克魯斯將以特技登場外，饒舌歌手史努比狗狗、知名樂團嗆辣紅椒都可能參與演出。

而我國代表團預計將會有拳擊、霹靂舞與田徑隊部分成員參與閉幕式，掌旗官也將從中選出，其中以女子拳擊好手林郁婷呼聲最高，最終人選將在代表團內部討論後公佈。