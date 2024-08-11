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奧運馬拉松／2周前遞補參賽 馬拉松破奧運紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
巴黎奧運馬拉松終點在榮軍院前，前三名的選手在古蹟前站上領獎台。（法新社）
巴黎奧運馬拉松終點在榮軍院前，前三名的選手在古蹟前站上領獎台。（法新社）

巴黎奧運馬拉松路線被譽為史上難度最高，但來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以二小時六分廿六秒摘下男子馬拉松金牌，而更神奇的是，他是在兩周前才知道自己將出戰奧運。

近兩屆奧運不論男子或女子馬拉松，都由肯亞選手壟斷金牌，男子賽場前一次由衣索比亞稱霸已是二○○○年雪梨奧運。正好在八月十一日滿卅三歲的托拉，展現壓倒性優勢，領先排名第二的比利時選手阿卜迪廿一秒，也將十六年前肯亞選手萬吉魯在北京跑出的奧運紀錄刷掉六秒。

托拉為二○一六里約奧運一萬公尺銅牌得主，本屆奧運參賽名單原本沒他，直在七月廿六日才因隊友受傷補進名單，如今卻多了奧運金牌的頭銜。

「這是奧運，要贏得奧運並沒有那麼簡單。」托拉表示，「我很開心、也很驕傲，因為今天我完成了我的目標，靠的是努力訓練，所以才能有今天。」

巴黎奧運精心設計馬拉松路線，沿路跑過許多著名景點、百年古蹟，坡度更添難度，被譽為奧運史上最難路線。奪銅的肯亞選手齊魯托就說：「要跑上坡和下坡路並不容易，這真的是我跑過最難的路線。」「喬神」基普喬蓋更是未能完賽、挑戰三連霸失利，更添托拉摘金的神奇成分，ＮＢＣ報導描述，「巴黎並不在托拉原本的夏季計畫中，但他將帶著破奧運紀錄的金牌回家。」

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