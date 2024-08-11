聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／與林郁婷同受性別攻擊 克莉芙奪金

聯合報／ 奧運採訪團、記者江婉儀／巴黎、新北報導
阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（中）在巴黎奧運期間，不斷受到性別爭議攻擊，她不畏壓力一路挺進，昨天在六十六公斤級摘金，頒獎典禮後與奪牌選手同樂，並俏皮親吻金牌，右一是我國獲銅牌的陳念琴。 特派記者季相儒／攝影
阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（中）在巴黎奧運期間，不斷受到性別爭議攻擊，她不畏壓力一路挺進，昨天在六十六公斤級摘金，頒獎典禮後與奪牌選手同樂，並俏皮親吻金牌，右一是我國獲銅牌的陳念琴。 特派記者季相儒／攝影

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙在巴黎奧運期間，不斷受到性別爭議攻擊，她不畏壓力一路挺進，昨天在六十六公斤級金牌戰以五比○擊敗中國大陸選手楊柳，攀上拳擊生涯最高峰，這位出身貧窮家庭的廿五歲女將說：「多年來一直夢想參加奧運，面對所有質疑聲浪，這就是我的反擊方式。」

這次奧運期間，中華隊女將林郁婷、克莉芙的性別議題一直被炒作，國際拳擊總會去年三月以「未通過賽前性別檢測」為由，將兩人取消資格之事，也再度被國際媒體報導，克莉芙奪下金牌後直接回應：「他們（國際拳總）恨我，我不知道為什麼。」

克莉芙表示，出生就是女性，也以女性的身分生活，參賽資格毫無問題，自己用這面金牌向他們傳達信息，尊嚴和榮譽高於一切。

昨天金牌戰結束，裁判舉起克莉芙的左手宣告獲勝，她立刻高舉右手敬禮，也向全場歡呼的觀眾揮手致意，拉著楊柳的手一起慶祝；克莉芙披著國旗，被教練扛在肩上離場，不少觀眾起立致敬，她再次高舉雙手答謝所有人。

克莉芙說：「八年來這一直是我的夢想，我現在是奧運金牌。」

巴黎奧運拳擊女子六十六公斤級，我國好手陳念琴獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運拳擊女子六十六公斤級，我國好手陳念琴獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影

中華隊好手陳念琴在這個量級奪下銅牌，在頒獎典禮上和克莉芙擁抱，場面溫馨，也在個人ＩＧ貼上獲獎選手的合照，她說：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家。」

克莉芙出身半沙漠環境中的保守村莊，離阿爾及利亞首都阿爾及爾三百公里；她表示，拳擊不是女性廣泛參與的運動，尤其在阿爾及利亞，這是相當困難的運動，「感謝國家和支持者，在巴黎唱國歌是我的夢想，希望未來奧運不會再看到任何類似攻擊事件。」

楊柳昨天賽後也談到對克莉芙的看法，她表示，最近專心備戰，不了解相關爭議，對手表現很出色，有些技術非常值得學習。

林郁婷與克莉芙飽受相同困擾，而今天凌晨新北市府一樓大廳林郁婷「奪金加油直播派對」，林郁婷的母親廖秀蘭、母校鶯歌高商拳擊隊教練與學弟妹、新北市長侯友宜，一起為林郁婷加油。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 霹靂舞／孫振10日出賽 一文看懂賽事怎麼評分
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 拳擊 林郁婷 陳念琴

延伸閱讀

吳鳳聲援林郁婷 土耳其語幫平反重點一次說清楚：她是女生

巴黎奧運／妮妃雅與瘋家挺林郁婷 展現皇后精神「無畏無懼」

奧運拳擊／風向變了！駐法代表：林郁婷已獲國際媒體認同

奧運圖輯／拳擊陳念琴開心奪銅 為金牌克莉芙送上擁抱

相關新聞

奧運拳擊／與林郁婷同受性別攻擊 克莉芙奪金

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙在巴黎奧運期間，不斷受到性別爭議攻擊，她不畏壓力一路挺進，昨天在六十六公斤級金牌戰以五比○擊敗中...

巴黎奧運／閉幕式 傳阿湯哥代洛城接旗

巴黎奧運將在明天凌晨正式閉幕，相較於今年開幕式移師到塞納河畔、艾菲爾鐵塔前舉行，閉幕式則將回到能容納八萬人的法蘭西體育場...

奧運馬拉松／2周前遞補參賽 馬拉松破奧運紀錄

巴黎奧運馬拉松路線被譽為史上難度最高，但來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以二小時六分廿六秒摘下男子馬拉松金...

奧運馬拉松／高掛跑鞋！2屆金牌肯亞傳奇沒跑完還脫鞋送粉絲

2屆奧運男子馬拉松冠軍基普柯吉（Eliud Kipchoge）原本期盼選手生涯能夠在他現處的39歲畫下完美句點，不過他最...

巴黎奧運／閉幕式H.E.R.將獻唱美國國歌 賽事尾聲4大重點一次看

巴黎奧運這週末將進入尾聲，本屆奧運堪稱充滿亮點，不僅田徑、游泳、舉重、攀岩、射箭與自由車等項目都有選手打破世界紀錄，主辦...

奧運桌球／中國男桌王朝換血 馬龍收第6金告別、樊振東萌退意

中國國家男子桌球隊在巴黎奧運實現單打、團體五連冠後，恐將迎來大換血。「奧運四朝元老」馬龍昨晚奪得個人奧運第6面金牌後，宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。