奧運拳擊／與林郁婷同受性別攻擊 克莉芙奪金

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙在巴黎奧運期間，不斷受到性別爭議攻擊，她不畏壓力一路挺進，昨天在六十六公斤級金牌戰以五比○擊敗中國大陸選手楊柳，攀上拳擊生涯最高峰，這位出身貧窮家庭的廿五歲女將說：「多年來一直夢想參加奧運，面對所有質疑聲浪，這就是我的反擊方式。」

這次奧運期間，中華隊女將林郁婷、克莉芙的性別議題一直被炒作，國際拳擊總會去年三月以「未通過賽前性別檢測」為由，將兩人取消資格之事，也再度被國際媒體報導，克莉芙奪下金牌後直接回應：「他們（國際拳總）恨我，我不知道為什麼。」

克莉芙表示，出生就是女性，也以女性的身分生活，參賽資格毫無問題，自己用這面金牌向他們傳達信息，尊嚴和榮譽高於一切。

昨天金牌戰結束，裁判舉起克莉芙的左手宣告獲勝，她立刻高舉右手敬禮，也向全場歡呼的觀眾揮手致意，拉著楊柳的手一起慶祝；克莉芙披著國旗，被教練扛在肩上離場，不少觀眾起立致敬，她再次高舉雙手答謝所有人。

克莉芙說：「八年來這一直是我的夢想，我現在是奧運金牌。」

巴黎奧運拳擊女子六十六公斤級，我國好手陳念琴獲得銅牌。特派記者季相儒／攝影

中華隊好手陳念琴在這個量級奪下銅牌，在頒獎典禮上和克莉芙擁抱，場面溫馨，也在個人ＩＧ貼上獲獎選手的合照，她說：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家。」

克莉芙出身半沙漠環境中的保守村莊，離阿爾及利亞首都阿爾及爾三百公里；她表示，拳擊不是女性廣泛參與的運動，尤其在阿爾及利亞，這是相當困難的運動，「感謝國家和支持者，在巴黎唱國歌是我的夢想，希望未來奧運不會再看到任何類似攻擊事件。」

楊柳昨天賽後也談到對克莉芙的看法，她表示，最近專心備戰，不了解相關爭議，對手表現很出色，有些技術非常值得學習。

林郁婷與克莉芙飽受相同困擾，而今天凌晨新北市府一樓大廳林郁婷「奪金加油直播派對」，林郁婷的母親廖秀蘭、母校鶯歌高商拳擊隊教練與學弟妹、新北市長侯友宜，一起為林郁婷加油。