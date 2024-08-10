奧運馬拉松／高掛跑鞋！2屆金牌肯亞傳奇沒跑完還脫鞋送粉絲

2屆奧運男子馬拉松冠軍基普柯吉（Eliud Kipchoge）原本期盼選手生涯能夠在他現處的39歲畫下完美句點，不過他最後「高掛跑鞋」的方式，卻是真的脫下跑步鞋送給粉絲。

法新社報導，來自肯亞的長跑超級巨星基普柯吉曾在一項非正式比賽創下2小時內跑完馬拉松全程42公里的世界紀錄。但在本屆巴黎奧運，當他今天跑到第30公里的標記處時卻停下腳步，決定一切到此為止。

根據一名法新社記者在人群中捕捉到的現場畫面，基普柯吉當時轉向粉絲，把他的跑鞋、號碼布和襪子脫下來遞給替他加油打氣的群眾，並獲得熱烈喝采。

他接著略顯疲憊彎身進入等在一旁的休旅車，車子在群眾瘋狂歡呼聲中駛離。

基普柯吉原本打算拚歷史性的奧運男子馬拉松金牌3連霸，不過他決定棄權時，較領先跑者已落後達約8分鐘 。

衣索比亞選手托拉（Tamirat Tola）最終以2小時6分26秒拿下金牌，打破奧運紀錄，他宣告這是他此生「最棒的一天」。