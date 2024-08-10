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奧運桌球／中國男桌王朝換血 馬龍收第6金告別、樊振東萌退意

中央社／ 台北10日電
「奧運四朝元老」馬龍昨晚奪得個人奧運第6面金牌後，宣布告別奧運，男單金牌樊振東也暗示可能是奧運最後一舞。 新華社
「奧運四朝元老」馬龍昨晚奪得個人奧運第6面金牌後，宣布告別奧運，男單金牌樊振東也暗示可能是奧運最後一舞。 新華社

中國國家男子桌球隊在巴黎奧運實現單打、團體五連冠後，恐將迎來大換血。「奧運四朝元老」馬龍昨晚奪得個人奧運第6面金牌後，宣布告別奧運；男單金牌樊振東今天發文提到「有始有終」，也被解讀萌生退意。

綜合新華社等陸媒報導，中國昨晚在巴黎奧運桌球男子團體決賽以3比0擊敗瑞典贏得金牌，實現奧運桌球男團五連冠。

其中，35歲的奧運四朝元老馬龍，與王楚欽搭檔出戰第一場雙打比賽，以3比2險勝瑞典組合，為中國拿下第一點。

據新華社報導，領獎台上，馬龍拿起金牌，認真端詳。「我以前沒好好看過金牌，但這次是最後一屆。拿著它，感覺很重，聽說是含有艾菲爾鐵塔的鐵」。

這是馬龍在奧運奪下的第6面金牌，他也成為中國在奧運史上奪得最多面金牌的選手。

在2012倫敦奧運，馬龍首次亮相贏得男團金牌；2016里約奧運，馬龍贏得男單和男團金牌，首次實現大滿貫；東京奧運，馬龍再次贏得男單和男團金牌；巴黎奧運，馬龍又奪下一枚男團金牌。

在今天上午的賽後記者會，有記者提問：「如果這是你奧運生涯的最後一舞，你認為這次比賽是完美的謝幕嗎？」馬龍說：「我覺得，作為奧運會來說，確實是最後一舞，我覺得這個結果確實也是完美的」。

當被問及奧運後是否會退役，馬龍沒有直接回答，「等我回去再想想」。

今年2月在釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，馬龍已表明是最後一屆參賽。

馬龍確定告別國家隊，另一主將樊振東也萌生退意，相繼躍為中國社群最熱門話題。

中國再次稱霸桌球男團！ 路透通訊社
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樊振東在東京奧運男單決賽敗給馬龍，其後王楚欽竄起成為世界第一。本屆巴黎奧運，王楚欽在32強賽中，以2比4敗給瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），大爆冷門出局，中國衛冕男單金牌壓力落在樊振東身上。

樊振東在8強賽對戰日本好手張本智和，一度以0比2落後，陷入絕境；最後以4比3逆轉晉級。其後先在4強賽以4比0擊敗法國好手李布隆（Felix Lebrun），4日在決賽以4比1擊敗摩賈德，首度奪下奧運男單金牌，為中國在奧運男單實現五連冠。

不過樊振東今天凌晨在微博發文，引用泰勒絲（Taylor Swift）的歌詞表示，「祝福下一個、每一個4年，一代代優秀的中國乒乓人都能登上最高領獎台」。

他寫道，「From Paris to Paris，11年國際大賽，就像賽場的11分，有始有終」。

2013年在巴黎登場的世界桌球錦標賽，是樊振東首次參加國際大賽。

樊振東還提到，「行到水窮處，坐看雲起時」，似是表明現在的心境。

今年5月14日，中國桌球協會公布巴黎奧運參賽名單，樊振東當時發文表示，這是自己的最後一舞（Last dance）。

樊振東今天拋出「有始有終」後，引發他將退役的解讀與熱議。不過大多數球迷堅信，27歲的「小胖」正值巔峰，不會就此告別桌壇。

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