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奧運馬拉松／衣索比亞好手破紀錄摘金 肯亞巨星未完賽3連霸夢碎

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
衣索比亞選手托拉今天在巴黎奧運男子馬拉松以2小時6分26秒拿下金牌。 路透
衣索比亞選手托拉今天在巴黎奧運男子馬拉松以2小時6分26秒拿下金牌。 路透

衣索比亞選手托拉今天在巴黎奧運男子馬拉松以2小時6分26秒拿下金牌，不僅一舉刷新奧運紀錄，也成為24年來首位在奧運男子馬拉松項目稱王的衣索比亞運動員。

路透社報導，托拉（Tamirat Tola）從一開始就取得顯著領先優勢，最後以2小時6分26秒的成績，打破肯亞選手瓦吉魯（Samuel Wanjiru）在2008年北京奧運創下的2小時6分32秒紀錄。

比利時選手阿布迪（Bashir Abdi）以2小時6分47秒收銀，他曾分別在2021年舉行的東京奧運、2022年世界田徑錦標賽男子馬拉松奪得銅牌。

肯亞選手吉普魯托（Benson Kipruto）則以2小時7分摘銅，這是他首次登上奧運殿堂。

肯亞巨星基普柯吉（左）未完賽，挑戰3連霸失敗。 路透
肯亞巨星基普柯吉（左）未完賽，挑戰3連霸失敗。 路透

肯亞巨星基普柯吉（Eliud Kipchoge）是前兩屆奧運金牌得主，然而他這次並未完賽，3連霸挑戰以失敗告終。

曾是越野專家的托拉表現稱霸全場，以高超技巧及運動能力征服巴黎奧運馬拉松的陡峭賽道。他在第一個陡坡就從領跑者群中脫穎而出，並在下一個坡道甩開其他選手。

托拉來到35公里處時已擁有18秒領先優勢，當艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）映入眼簾，群眾夾道為他歡呼時，他又進一步拉開與其他人的差距，最後比第2名快21秒抵達終點線。

托拉曾於2022年世界田徑錦標賽獲得男子馬拉松冠軍，也在2016年里約奧運男子1萬公尺摘銅。

令人難以置信的是，由於隊友雷馬（Sisay Lemma）受傷，托拉其實直到兩週前才確定遞補雷馬出賽。

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