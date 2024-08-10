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奧運拳擊／洛杉磯奧運舉行拳擊項目？奧會主席：需要可靠合作夥伴

聯合新聞網／ 綜合報導
國際奧會主席巴赫認為，能否舉辦洛杉磯奧運拳擊項目，取決於是否有新的拳擊總會。 路透
國際奧會主席巴赫認為，能否舉辦洛杉磯奧運拳擊項目，取決於是否有新的拳擊總會。 路透

國際奧會（IOC）與國際拳擊總會（IBA）的衝突持續上演，本屆巴黎奧運期間雙方還因台灣林郁婷與阿爾及利亞克莉芙（Imane Khelif）兩位拳擊女將的性別爭議針鋒相對，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）週五公開表態，2025年上半年將決定下屆洛杉磯是否還有拳擊賽事。

去年6月國際奧會以國際拳總未進行整頓治理與財務改革為由，撤銷對其認可，並自東京奧運以來，持續由國際奧會接管舉辦拳擊賽事，迄今仍未把這項運動納入2028年洛杉磯奧運。據《路透社》報導，國際奧會不只敦促各國拳擊協會共同創立新的世界管理機構，否則將面臨4年後錯過奧運的風險，巴赫更下達最後通牒：「我不敢指望明年之前做出最終決定，但希望能在明年的上半年得到答案。」

林郁婷與克莉芙都是本次性別爭議鬥爭的對象，國際奧委會一再重申兩位女將的正當權利。 中央社
林郁婷與克莉芙都是本次性別爭議鬥爭的對象，國際奧委會一再重申兩位女將的正當權利。 中央社

巴赫強調，下屆奧運想再辦拳擊賽事的先決條件，就是成立一個全新的國際總會，以取代當今失控的國際拳總，並表示：「如果沒有可靠的合作夥伴，國際奧會就不會在洛杉磯舉辦拳擊比賽。」

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