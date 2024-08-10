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奧運拳擊／力挺克莉芙、林郁婷 IOC主席：兩人天生女性 有權參賽

中央社／ 綜合外電報導
IOC主席巴赫力挺兩位女拳手。 路透社
IOC主席巴赫力挺兩位女拳手。 路透社

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙今天贏得巴黎奧運66公斤級金牌，台灣好手林郁婷明天也將爭奪57公斤級金牌。國際奧林匹克委員會（IOC）重申兩人生來就是女性，有權參賽。

克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷無端捲入性別風波，源起國際拳擊總會（IBA）去年以兩人未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但國際拳總未就這項檢測予以明確說明。

國際奧林匹克委員會（IOC）去年取消對國際拳總的認證，指稱國際拳總腐敗、管理不善，因此國際拳總無法承辦奧運賽事，奧運拳擊比賽改由國際奧會組成的拳擊工作小組負責。

與我國拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙（Imane Khelif）（紅衣者），今天挺進女子66公斤級金牌戰，對上大陸選手楊柳，最終由克莉芙獲勝。記者季相儒／攝影 季相儒
與我國拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙（Imane Khelif）（紅衣者），今天挺進女子66公斤級金牌戰，對上大陸選手楊柳，最終由克莉芙獲勝。記者季相儒／攝影 季相儒

綜合美聯社和英國「獨立報」（Independent）報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）再度重申克莉芙和林郁婷有權參加奧運，並稱那些針對她們的批評是「仇恨言論」。

巴赫說：「我們兩位拳手生來就是女性，以女性身分長大，護照上註明女性，多年來也一直以女性身分參賽。」

巴赫說：「這不是包容性的問題，所有這一切都與包容性無關，這是正義的問題：女性必須獲准參與女子競賽，而這兩位是女性。」

他說：「事情沒有這場文化戰爭中那些有心人士所說的那麼簡單，說什麼XX或XY可明確區別男女，沒那麼簡單。這（區別方式）在科學上已不再正確。因此這兩位是女性，她們有權參加女子競賽，這與包容性沒有任何關係。」

國際奧會證實克莉芙和林郁婷都遵守參賽規定，當被問到國際奧會是否重新考慮性別問題時，巴赫說：「如果有人向我們提出一個科學上可靠的系統來區分男女，我們會搶先採用。」

克莉芙勇奪金牌。 路透社
克莉芙勇奪金牌。 路透社

巴赫還說：「不可能光靠看人外貌就說『這不是女的』，然後陷入一個具有高度政治利益、不可信的組織的誹謗行動。」

巴赫也透露，國際奧會明年上半年將決定2028年洛杉磯奧運是否還會納入拳擊項目，稱只要有可靠的夥伴，國際奧會就會在洛杉磯奧運安排拳擊賽。

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