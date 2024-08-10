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全紅嬋為何在台灣那麼紅？內行人曝2關鍵：很圈粉

聯合新聞網／ 綜合報導
在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，她親吻金牌。資料照，新華社
在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，她親吻金牌。資料照，新華社

中國跳水女將全紅嬋因「水花消失術」，在巴黎奧運大放異彩。對此，有網友指出，台灣人平常根本沒有關注跳水，好奇「為何全紅嬋會在台灣那麼紅？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「全紅嬋為何在台灣那麼紅？」為題，指出全紅嬋應該是台灣最紅的大陸運動員吧？但明明跳水是比較冷門的運動，台灣人平常也沒關注跳水這項運動，好奇發問「為何全紅嬋會在台灣那麼紅呢？」。

貼文一出後，不少網友都認為全紅嬋很圈粉，表示「很單純可愛的小妹妹卻又實力強大，反差萌」、「太強加上沒有那種傲氣」、「又強又可愛，討喜度高」、「神人又單純的反差萌，大陸新一代很多這種」、「雖然網路狂洗，不過不會討厭他，很純」、「她的採訪都很好笑」。

此外，也有不少網友強調全紅嬋實力真的猛，紛紛回應「就連看不懂跳水的人都看得懂水花消失了」、「看不懂技術，但看得懂水花」、「連漫畫都不敢畫那麽扯的技術」、「就跳水來說，她確實是近代跳最好的一位」、「現在的跳水第一人」。

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