奧運拳擊／奧運性別風波中奪金 克莉芙：尊嚴榮譽勝過一切

阿爾及利亞女子拳擊手克莉芙（Imane Khelif）今天無視外界對她性別的質疑和網路霸凌，在巴黎奧林匹克運動會奪金。她說，她要用這面金牌傳達一個訊息：「我的尊嚴和榮譽比什麼都重要。」

克莉芙在66公斤級決賽中以5比0擊敗中國選手楊柳。比賽時，場內觀眾呼喊她的名字，揮舞著阿爾及利亞國旗，她每次擊中對手，群眾都為她歡呼。

美聯社報導，克莉芙透過翻譯員說：「8年來，這一直是我的夢想，我現在是奧運冠軍和金牌得主了。」記者問到外界質疑她性別一事時，她說：「因為有那些抨擊，也讓我的成功別有一番滋味…我們身為運動員來到奧運比賽，我希望在未來奧運不會看到任何類似攻擊。」

在2024巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）（紅衣）法國時間9日晚間在女子66公斤級金牌戰以5比0完勝奪金，實踐賽前盼讓阿爾及利亞與整個阿拉伯世界驕傲的心願，賽後她開心坐在團隊成員肩頭、手持國旗開心繞場。圖中央社提供

克莉芙面對多國領袖、名流等人質疑她參加女子賽事的資格，甚至誣指她是男性，將她捲入有關改變對性別認同的態度和運動規範的更深分歧，但粉絲仍然支持她。

此事源於國際拳擊總會（IBA）在去年世界錦標賽指稱克莉芙與台灣拳擊選手林郁婷未通過女子賽事資格測試，決定取消兩人的資格，卻不回答相關基本問題。

克莉芙今天說：「我完全有資格參賽…我和其他任何女人一樣是女人，我生來是女人，也以女人身分生活，我符合資格。」

克莉芙說，她自2018年起參加國際拳擊總會的賽事，但現在「他們討厭我，不知道為什麼」。

她說：「我用這面金牌告訴他們一件事：我的尊嚴和榮譽比什麼都重要。」

克莉芙在本屆奧運繳出前所未有的好成績，她在近3場比賽中先後對上匈牙利、泰國和中國選手，均以5比0的優勢勝出。

在頒獎典禮上，楊柳獲得銀牌，台灣選手陳念琴與泰國選手蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng）同獲銅牌，克莉芙在頒獎台上擁抱她們，氣氛十分融洽。

與我國拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙（Imane Khelif）（左二），獲得女子66公斤級金牌，同個量級的我國好手陳念琴（右一）獲得銅牌。記者季相儒／攝影 季相儒

阿爾及利亞也將克莉芙視為英雄，許多人認為全球多國挑她的毛病實際上是針對阿爾及利亞。

林郁婷將於台灣時間11日凌晨3時30分在57公斤級決賽與波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭奪金牌。