奧運拳擊／拿奧運金牌回應霸凌 克莉芙：我生來就是女性

巴黎奧運陷入性別爭議的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙今天擊敗中國對手楊柳，以壓倒性勝利贏得66公斤級金牌，克莉芙賽後說這面金牌就是針對她猛烈攻擊的最好回應。

在2022年世界錦標賽（World Championships）奪下銀牌的克莉芙（Imane Khelif）與台灣女拳擊手林郁婷因捲入性別風波而成巴黎奧運關注焦點。這場風暴不僅占據各大媒體版面，也是社群媒體平台熱議話題。

路透社報導，克莉芙今天獲得裁判一致判決勝出，是首位贏得奧運拳擊金牌的阿爾及利亞女子，也是自索爾塔尼（Hocine Soltani）在1996年亞特蘭大奧運奪金以來，首位贏得金牌的阿爾及利亞拳擊手。女子拳擊是自2012年倫敦奧運起納入奧運。

25歲的克莉芙說：「這是我的夢想。8年了，我的夢想。我是奧運冠軍、金牌得主。我非常開心。8年了，我辦到了。」

她說：「努力了8年，不眠不休。練了8年，真的好累。現在我是奧運冠軍，我好高興。我想要感謝所有前來支持我的人。謝謝大家、阿爾及利亞、還有巴黎的所有人。」

克莉芙還說：「這面金牌是針對我猛烈攻擊的最佳回應。」

回應性別爭議時，克莉芙在記者會上說：「我是女人，跟任何女人都一樣。我生來就是女性，也一直以女性身分過日子，但成功的路上總是有敵人，他們見不得我成功。」

楊柳說：「我替她感到開心。我尊重每一個人，（在拳擊方面）我甚至會向她學習。」

這項比賽的銅牌則是由泰國選手蘇萬納彭（JanjaemSuwannapheng）與台灣「抗癌女拳王」陳念琴摘下。