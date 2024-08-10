奧運田徑／男子4×100公尺接力賽 加拿大37秒50奪冠

巴黎奧運今天進行男子4×100公尺接力決賽，加拿大隊以37秒50成績奪得金牌，美國隊交棒失誤，被取消資格。

法新社報導，加拿大隊一至四棒分別為狄葛拉斯（Andre de Grasse）、布朗（Aaron Brown）、布雷克（Jerome Blake）和羅德尼（Brendon Rodney）。

南非隊以37秒57奪銀，刷新非洲紀錄；英國以37秒61取得銅牌。

衛冕的義大利隊由2021年100公尺短跑冠軍賈可布斯（Marcell Jacobs）接第二棒，這場比賽跑出37秒68得到第四。

美國隊因100公尺冠軍萊爾斯（Noah Lyles）感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺陣，以37秒89排第七，但因柯爾曼（Christian Coleman）交棒給貝德納雷克（Kenny Bednarek）時發生失誤被判失格。