花都隨筆／觀眾熱情 給選手拚戰底氣

三年前東京奧運因為疫情關門比賽，巴黎奧運景象已經截然不同，各場館天天人潮不斷，讓各國運動員受到很大鼓舞，尤其無法奪牌的選手心中更是溫暖，相較歐洲運動底蘊深厚，台灣還有很多需要學習之處。

舉重名將郭婞淳昨天出賽，吸引不少台灣民眾進場，她在奪下銅牌後也說，東京奧運沒有觀眾，法國這麼遠，他們來到這裡加油，聽到熟悉的聲音很感動。

國內觀眾無法從電視直播感受看台上的爆發力，其實在整個比賽過程中，部分選手的成績離奪牌者有一段差距，也知自己不可能站上頒獎台；但當她們奮力舉起槓鈴，發出怒吼慶祝突破自己、超越自己時，現場觀眾一定回報熱烈掌聲，不斷為這些完全陌生的臉孔打氣，也讓選手感到相當振奮。

也許有人會問，選手知道不會奪牌，為何這麼激動和開心？其實能夠站上奧運舞台，本來就是難度很高的事。這些來自不同國家的選手，能在運動最高殿堂拚出設定目標，已是自己生涯極大成就，在場觀眾感同身受，最直接的回應就是賣力加油，中華隊選手也對場館氣氛留下深刻印象。

類似場景不斷在巴黎奧運出現，讓人很明顯感受歐洲運動文化無所不在，民眾最注重的東西不只成績，還有觸動人心的拚戰精神，回想十二年前倫敦奧運也是如此。

看看別人、想想自己，國內不少民眾只在乎有沒有贏？為何會輸？有沒有獎牌？我們的體育環境愈來愈進步，大家也該調整想法了。