聽新聞
test
0:00 / 0:00

花都隨筆／觀眾熱情 給選手拚戰底氣

聯合報／ 特派記者藍宗標
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，吸引大批台灣民眾前來觀戰。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，吸引大批台灣民眾前來觀戰。記者季相儒／攝影

三年前東京奧運因為疫情關門比賽，巴黎奧運景象已經截然不同，各場館天天人潮不斷，讓各國運動員受到很大鼓舞，尤其無法奪牌的選手心中更是溫暖，相較歐洲運動底蘊深厚，台灣還有很多需要學習之處。

舉重名將郭婞淳昨天出賽，吸引不少台灣民眾進場，她在奪下銅牌後也說，東京奧運沒有觀眾，法國這麼遠，他們來到這裡加油，聽到熟悉的聲音很感動。

國內觀眾無法從電視直播感受看台上的爆發力，其實在整個比賽過程中，部分選手的成績離奪牌者有一段差距，也知自己不可能站上頒獎台；但當她們奮力舉起槓鈴，發出怒吼慶祝突破自己、超越自己時，現場觀眾一定回報熱烈掌聲，不斷為這些完全陌生的臉孔打氣，也讓選手感到相當振奮。

也許有人會問，選手知道不會奪牌，為何這麼激動和開心？其實能夠站上奧運舞台，本來就是難度很高的事。這些來自不同國家的選手，能在運動最高殿堂拚出設定目標，已是自己生涯極大成就，在場觀眾感同身受，最直接的回應就是賣力加油，中華隊選手也對場館氣氛留下深刻印象。

類似場景不斷在巴黎奧運出現，讓人很明顯感受歐洲運動文化無所不在，民眾最注重的東西不只成績，還有觸動人心的拚戰精神，回想十二年前倫敦奧運也是如此。

看看別人、想想自己，國內不少民眾只在乎有沒有贏？為何會輸？有沒有獎牌？我們的體育環境愈來愈進步，大家也該調整想法了。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙
▪ 舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友
▪ 桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵
▪ 遭美國絕地大逆轉 塞爾維亞主帥怒批：沒得到裁判尊重
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

中職／洪一中為郭婞淳守電視整夜 跟射擊也略懂

奧運舉重／登頒獎台與郭婞淳擁抱 加拿大女將曝目標非奪牌

他籲別再評價女運動員外貌 網認同大贊「郭婞淳、戴資穎閃閃發光」

奧運舉重／郭婞淳重演里約拚金場景 抱持「累不死獎牌就是我的」

相關新聞

奧運桌球／悲劇重演！張本智和遭法國17歲新星逆轉 日本痛失男團銅牌

日本桌球一哥張本智和在巴黎奧運男團4強被瑞典逆轉後，難過說出「寧願去死」。銅牌戰日本大戰地主法國，張本智和與法國17歲新星F.勒布朗（Felix Lebrun）第2點正面交鋒，結果又被逆轉，日本最終以

花都隨筆／觀眾熱情 給選手拚戰底氣

三年前東京奧運因為疫情關門比賽，巴黎奧運景象已經截然不同，各場館天天人潮不斷，讓各國運動員受到很大鼓舞，尤其無法奪牌的選...

奧運體操／巴西選手安德拉德地板項目奪金 家鄉掀起女孩追夢潮

巴西女子體操選手安德拉德日前在巴黎奧林匹克運動會奪金，成為全國史上擁有最多奧運獎牌的運動員。在她最初接受訓練的聖保羅郊區...

巴黎奧運／宋小寶去比舉重？原來是撞臉 鄭欽文也酷似布萊恩

中國隊選手李發彬日前在巴黎奧運男子舉重61公斤級比賽中，奪得金牌，成功衛冕。話題「以為宋小寶去舉重了」8日衝上熱搜。原來...

奧運跳水／全紅嬋婉拒英選手贈零食片段曝光 「最美教練」一招化解尷尬獲激讚

巴黎奧運女子10公尺跳台比賽中，全紅嬋施展「水花消失術」摘金衛冕成功，再次技驚四座。近日一段全紅嬋在巴黎奧運訓練期間遭英國隊選手遞上零食的影片在網上熱傳，可見全紅嬋擺手婉拒對方後，這時候有「最美教練」之稱的國家隊教練陳若琳主動代吃零食，化解尷尬場面。陳若琳的舉動獲網友大讚。

奧運滑板／去打仗了？奧運銅牌才拿到1周就嚴重斑駁 美滑板選手傻眼

英國電訊報（The Telegraph）報導，美國29歲滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）7月29日在巴黎奧運男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。