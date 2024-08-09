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奧運桌球／悲劇重演！張本智和遭法國17歲新星逆轉 日本痛失男團銅牌

聯合新聞網／ 綜合報導
張本智和(左)、法國17歲新星勒布朗(右)。 路透
張本智和(左)、法國17歲新星勒布朗(右)。 路透

日本桌球一哥張本智和在巴黎奧運男團4強被瑞典逆轉後，難過說出「寧願去死」。銅牌戰日本大戰地主法國，張本智和與法國17歲新星F.勒布朗（Felix Lebrun）第2點正面交鋒，結果又被逆轉，日本最終以2：3落敗，無緣獎牌。

第1點法國男雙戈齊（Simon Gauzy）／Ａ.勒布朗（Alexis Lebrun）以11：5、11：7、5：11、11：6擊敗日本篠塚大登／戶上隼輔，法國1：0領先。

第2點由男單銅牌F.勒布朗大戰張本智和，兩人情緒都相當激動，首局激戰由張本智和以13：11拿下，他跪地怒吼釋放壓力。沒想到第2局F.勒布朗一度連拿10分，以11：4扳平戰局。第3局戰成9：9平手，張本智和連拿2分收下這局。

第4局F.勒布朗再度掌控局面，以11：6輕鬆拿下。第5局張本智和重新振作握有3個賽末點，沒想到悲劇重演，F.勒布朗連拿5分奇蹟逆轉，以12：10勝出，法國2：0聽牌。

第3點世界排名第16的日本戶上隼輔面臨背水一戰，以11：8、11：9、9：11、11：9打敗排名第18的Ａ.勒布朗，日本追到1：2。

第4點張本智和面對世界排名31的戈齊意外陷入苦戰，以11：8、8：11、11：8、14：12險勝，雙方戰成2：2。

第5點F.勒布朗對上世界排名第42的篠塚大登，戰況也意外膠著，以11：7、11：7、12：14、13：11險勝，法國以3：2搶下銅牌，F.勒布朗個人本屆拿到2面銅牌。

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