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奧運體操／巴西選手安德拉德地板項目奪金 家鄉掀起女孩追夢潮

中央社／ 聖保羅8日綜合外電報導
巴西女子體操選手安德拉德(中)。 路透
巴西女子體操選手安德拉德(中)。 路透

巴西女子體操選手安德拉德日前在巴黎奧林匹克運動會奪金，成為全國史上擁有最多奧運獎牌的運動員。在她最初接受訓練的聖保羅郊區，有數百名初學者夢想著追尋她的成功之路。

路透社報導，這座地方體操中心釋出的425個名額不到48小時就被搶光，速度之快前所未見。

現年25歲的非裔巴西女將安德拉德（Rebeca Andrade）本月5日在巴黎奧運女子地板運動項目贏得最新一面金牌，在這個為足球癡迷的國家，用體操技藝扣人心弦。她在本屆巴黎奧運和上屆東京奧運共獲得6面獎牌。

這座體操中心的統籌者馬貴斯（Rosana Marques）說，名額很搶手，自安德拉德赴巴黎參賽後，需求暴增了3倍。

馬貴斯今天說：「許多女孩是因為看了安德拉德的表現而來（並嘗試學習體操）。」她在大清早受訪，當時女孩們正在熱身，準備開始訓練。

帶著兩名分別為10歲、5歲女兒的馬丁斯（ErikaMartins）說，安德拉德是她兩個女兒學習體操的「巨大動力」。安德拉德出身單親家庭，母親共撫養8名子女，安德拉德以前要步行數小時去練習體操，後來有了成就於是開始幫忙改善家境。

培訓員小奧里維拉（Osmar Oliveira Junior）提到紀律的重要性說：「女孩們要學習戰勝極限。」

小奧里維拉曾於2009年指導過安德拉德，他看到安德拉德在巴黎的表現後樂不可支。他還說：「頒獎台上3名選手都是非裔女性，意義非凡，這打破了所有範例。」

現年9歲的德甘伯斯（Lidia Perreira de Campos）實現了到巴黎觀看安德拉德比賽的夢想，她說：「有一天我也要代表巴西站在體操賽場上。」

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