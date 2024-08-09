奧運馬拉松游泳／官方稱塞納河水質達標 男子賽事如期舉行

巴黎奧運主辦單位表示，塞納河最新檢測結果顯示水質達標，男子10公里馬拉松游泳賽事如期於當地時間9日上午7時30分（台灣時間9日下午1時30分）舉行。

巴黎奧運組織委員會與主管國際游泳事務的「世界水上運動總會」（World Aquatics）今天透過聲明告訴路透社：「根據世界水上運動總會對大腸桿菌、腸球菌（在水中含量）的門檻標準，馬拉松游泳賽道所有4個檢測點今天的檢測結果都被認為『非常良好』。」

巴黎奧運期間，塞納河（Seine）水質狀況一直是個難題，男子鐵人三項日前因汙染延期，多次鐵人三項及馬拉松賽前試游訓練環節也因此取消。

瑞典游泳選手約翰松（Victor Johansson）今天宣布退出男子10公里馬拉松游泳比賽，他指奧運期間有鐵人三項運動員在塞納河下水游泳後便病倒了，但他並未具體透露這些人的姓名。

巴黎奧運主辦單位則說，他們實施嚴格的水質監控程序。