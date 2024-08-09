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奧運田徑／美國女子跳遠銅牌穆爾 連同三級跳奪牌史上第2人

聯合新聞網／ 綜合報導
穆爾在跳遠與三級跳遠項目中都奪牌，成為美國第1人，奧運史上第2人。 新華社
穆爾在跳遠與三級跳遠項目中都奪牌，成為美國第1人，奧運史上第2人。 新華社

伍朵上屆東京奧運跳遠項目僅拿下第6名，本屆一舉摘金。 新華社
伍朵上屆東京奧運跳遠項目僅拿下第6名，本屆一舉摘金。 新華社

美國女將伍朵（Tara Davis-Woodhall）在巴黎奧運女子跳遠決賽，跳出7公尺10的成績，奪下金牌，時隔8年再為美國摘下跳遠金牌，而另名女將穆爾（Jasmine Moore）也奪銅牌，更寫下難得紀錄。

伍朵在上屆東京奧運只排第6，如今成功登頂，伍朵受訪時表示：「當時我根本沒想過可以去東京比賽，我那時還只是個大學生，覺得跳遠很有趣而已。」

伍朵也分享，在巴黎奧運前她因為跟腱骨頭挫傷而休息3週，很開心能克服這個難關，她說：「比賽就是這樣，不斷學習，就是在場上做好自己該做的事。」

上屆跳遠金牌的德國女將米哈波（Malaika Mihambo）在賽前被看好能成功衛冕，但她以6公尺98銀恨。 至於美國穆爾（Jasmine Moore）以6公尺96拿到銅牌，更難得的事，她在三級跳遠項目也奪得一面銅牌，成為美國史上第1位，史上第2位在同屆奧運拿到這兩項目獎牌的選手。

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