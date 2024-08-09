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奧運拳擊／首位摘金中國女拳手 常園54公斤級決賽勝出

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
中國拳擊選手常園拿下巴黎奧運女子拳擊54公斤級金牌，成為首位拿下奧運金牌的中國女拳擊手。 美聯社
中國拳擊選手常園拿下巴黎奧運女子拳擊54公斤級金牌，成為首位拿下奧運金牌的中國女拳擊手。 美聯社

中國拳擊選手常園今天出戰巴黎奧運女子拳擊54公斤級決賽，出色表現獲裁判一致青睞，以5比0打敗土耳其選手阿克巴許（Hatice Akbas），為首位拿下奧運金牌的中國女拳擊手。

路透社報導，北韓選手方哲美（Pang Chol-mi，音譯）與南韓選手林愛智（Im Ae-ji，音譯）在準決賽敗北，拿下銅牌。

在這場出拳次數不多的比賽中，2018年亞洲運動會女子51公斤級金牌得主常園與阿克巴許不疾不徐地試探彼此。

27歲的常園在前兩輪比賽中在場上對阿克巴許採取緊迫盯人戰術，並展現了絕佳的防禦能力，讓阿克巴許苦於尋找攻擊破綻。

隨著常園逐步累積得分，阿克巴許在最後一輪比賽一開始快速出擊，試圖挽回頹勢。

阿克巴許以一連串動作迅速進攻，但隨即意識到這是個糟糕的主意。常園側步閃避她的攻擊，打出一記直拳。最終在5位裁判一致共識下，常園以5比0勝出，拿下巴黎奧運女子拳擊54公斤級金牌。

常園是繼兩屆輕蠅量級冠軍鄒市明和2008年輕重量級冠軍張小平以來，第3位在奧運摘金的中國拳擊選手。

女子雛量級拳擊今年首次成為奧運正式項目，常園也是拿下該項目冠軍的第一人。

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