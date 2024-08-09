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奧運田徑／加拿大撐竿跳女將奪銅後「狂抖電臀」副業是經營成人網站

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大撐竿跳女將紐曼。 路透
加拿大撐竿跳女將紐曼。 路透

加拿大撐竿跳女將紐曼（Alysha Newman）在巴黎奧運摘下銅牌，賽後她在法蘭西體育場擺動電臀慶祝，引發話題。值得一提的是，她有在成人平台「OnlyFans」建立頻道，運動員和副業都經營相當出色。

現年30歲的紐曼在女子撐竿跳以4.85公尺成績奪銅，不只是加拿大史上第一位獲得奧運撐竿跳獎牌的女選手，也打破國家紀錄。她賽後開心地幫自己鼓掌慶祝，還蹲低身子，熱情擺動電臀，畫面非常吸睛。

紐曼參加撐竿跳賽事已累積10年，2021年東京奧運賽前3個月，她不幸在浴室滑倒出現嚴重腦震盪，之後深受後遺症困擾，對生涯造成打擊，如今重新證明自己，成為一段佳話。

紐曼受訪時透露曾多次考慮退休，「我一直對自己說還沒結束，我從不覺得自己對這項運動給足夠多回饋。」她直呼奪下奧運銅牌超現實，希望藉由這項成就幫加拿大建立更多田徑設施。

OnlyFans是付費成人平台，紐曼開設頻道以來累積320張照片和69部影片，讓粉絲們大飽眼福。她奪銅後也在在OnlyFans發文表示，「很高興在此宣布我將帶銅牌回家，為加拿大創全國新紀錄，我仍精力充沛！我離開巴黎前，會為你們挑一些禮物。」

有人質疑紐曼身為運動員還經營OnlyFans，對此她回應，「很多人想到OnlyFans時，有過時想法，我無法改變他們想法，但這個網站讓我與許多粉絲建立聯繫，比其他撐竿跳選手還多。別人怎麼說我不在乎，我就是我，做得很好。」

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