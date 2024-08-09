奧運田徑／加拿大撐竿跳女將奪銅後「狂抖電臀」副業是經營成人網站

加拿大撐竿跳女將紐曼（Alysha Newman）在巴黎奧運摘下銅牌，賽後她在法蘭西體育場擺動電臀慶祝，引發話題。值得一提的是，她有在成人平台「OnlyFans」建立頻道，運動員和副業都經營相當出色。

現年30歲的紐曼在女子撐竿跳以4.85公尺成績奪銅，不只是加拿大史上第一位獲得奧運撐竿跳獎牌的女選手，也打破國家紀錄。她賽後開心地幫自己鼓掌慶祝，還蹲低身子，熱情擺動電臀，畫面非常吸睛。

Canadian Olympic pole vaulter Alysha Newman TWERKED after winning a bronze medal yesterday.



The athlete, sparked controversy after viewers accused her of using the stunt to go viral to promote her OnlyFans account, where she sells explicit photos of herself. pic.twitter.com/PDJiHpFKyC — Oli London (@OliLondonTV) 2024年8月8日

紐曼參加撐竿跳賽事已累積10年，2021年東京奧運賽前3個月，她不幸在浴室滑倒出現嚴重腦震盪，之後深受後遺症困擾，對生涯造成打擊，如今重新證明自己，成為一段佳話。

紐曼受訪時透露曾多次考慮退休，「我一直對自己說還沒結束，我從不覺得自己對這項運動給足夠多回饋。」她直呼奪下奧運銅牌超現實，希望藉由這項成就幫加拿大建立更多田徑設施。

OnlyFans是付費成人平台，紐曼開設頻道以來累積320張照片和69部影片，讓粉絲們大飽眼福。她奪銅後也在在OnlyFans發文表示，「很高興在此宣布我將帶銅牌回家，為加拿大創全國新紀錄，我仍精力充沛！我離開巴黎前，會為你們挑一些禮物。」

有人質疑紐曼身為運動員還經營OnlyFans，對此她回應，「很多人想到OnlyFans時，有過時想法，我無法改變他們想法，但這個網站讓我與許多粉絲建立聯繫，比其他撐竿跳選手還多。別人怎麼說我不在乎，我就是我，做得很好。」