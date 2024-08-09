巴黎奧運／恩甘巴為難民代表隊贏首面獎牌 拳擊對手致敬

喀麥隆出生的選手恩甘巴今天在巴黎奧運女子拳擊75公斤級摘銅，為難民代表隊拿下首面獎牌。她在4強賽後未向媒體發言，對手貝隆則說「非常敬佩」她。

法新社報導，恩甘巴（Cindy Ngamba）在4強賽敗給巴拿馬選手貝隆（Atheyna Bylon），無緣10日決賽，以銅牌作收。

貝隆說：「她非常強。我的對手全部都很厲害，她們都在追求相同的目標。」

奧運難民代表隊成立初衷是代表世界各地被迫流離失所者，首度征戰是在2016年里約奧運。今年巴黎奧運的難民代表隊由來自10多國的37名選手組成。

恩甘巴11歲時到英國尋求庇護，成長過程艱辛，曾因為英語不流利、體重等因素遭到霸凌，後來開始學拳擊。

現年25歲的她是女同性戀者，而同性戀在喀麥隆屬非法。

英國原本希望選她代表英國隊出戰巴黎奧運，但拳擊官員未成功替她申請到英國護照。

恩甘巴如今寫下歷史，為難民代表隊贏得隊史首面獎牌。