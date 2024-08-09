奧運桌球／日本女團4強擊敗德國 將與中國隊爭金
日本隊在巴黎奧運女子桌球團體賽4強賽，以點數3比1擊敗德國隊。這是日本桌球女團連續兩屆奧運闖進最終的金牌戰，8月10日將在決賽與中國隊一較高下。
日本放送協會（NHK）報導，這場準決賽第一點的雙打賽事，由24歲的早田希娜與平野美宇搭配，第一局與第二局均以11比3拿下，第三局以6比11丟失一局，不過第四局在8比8雙方呈現拉鋸戰時，連拿3分，以11比8搶下第1點，最終以3比1打贏德國華裔女將單曉娜與萬遠。
第二點的單打由16歲的張本美和出戰，不過以0比3不敵德國選手考夫曼（Annett Kaufmann）。
第三點的單打則由平野美宇上場，她以擅長的反拍掌握全場比賽的節奏，直落3擊敗萬遠。
第四點的單打由張本美和再度上陣，儘管第一局一度2比7落後，但是靠反拍組織出犀利的球路等，連拿8分逆轉局勢，以11比8搶下第一局。她在接下來的第二局和第三局連貫第一局的氣勢，分別以11比5與11比0拿下，終場以局數3比0力退單曉娜。
日本桌球女團這次晉級決賽，也代表著將連續4屆在奧運奪牌。日本隊8月10日將與已在前4屆奧運連霸的中國桌球女團爭奪金牌。
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