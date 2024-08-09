巴黎奧運／傳阿湯哥將現身奧運閉幕式 法國反邪教組織抗議

巴黎奧運11日將舉行閉幕式，盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯將表演玩命特技參與演出，將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯，反邪教活動人士對這名山達基教信徒將出席閉幕式予以譴責。

法新社報導，雖然湯姆克魯斯（Tom Cruise）是否出席閉幕式的消息尚未得到證實，但外界普遍預期這位「不可能的任務」（Mission Impossible）明星將在奧運閉幕式壓軸亮相，這激怒了法國邪教受害者組織。

法國反邪教組織「全國保衛家庭和個人協會聯盟」（UNADFI）負責人卡茲（Catherine Katz）說：「我們談論他出席典禮這一單純的事實，就是對受害者的侮辱。這確實是個壞消息。」

邪教受害者協會Caffes主席德爾波特（CharlineDelporte）痛批「丟人現眼」。

卡茲和德爾波特等反邪教活動人士指控山達基教在法國國家體育場（Stade de France）等奧運場館外招募人員。閉幕式將會在法國國家體育場舉辦。

德爾波特說：「他們在大型體育賽事中非常活躍，毫無疑問他們會接觸到許多年輕人，我很擔心。」