奧運曲棍球／情緒失控打人！中國女將擊球砸中對手引噓聲

巴黎奧運女子曲棍球4強賽，中國與比利時正規賽結束1比1，裁判吹哨準備進入PK大戰時，中國隊選手范雲霞突然擊球打中對手，場面一度陷入混亂。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，兩隊激烈比拚下，在正規時間戰成1比1平手，裁判吹哨示意進入PK大戰後，中國隊的范雲霞突然情緒失控，將球擊向比利時選手馬麗安（Delphine-Daphne Marien），導致馬麗安痛苦倒地，數名比利時球員上前跟范雲霞理論，場邊也響起不少噓聲。

范德梅倫（Judith Vandermeiren）為隊友挺身而出，推了范雲霞一把，因此被賞了一張黃牌以及暫時停賽10分鐘。

對判決不滿的范德梅倫對裁判說：「我是在保護我的隊友。你不能那樣做。」范雲霞也收到一張黃牌，中國教練團對此提出抗議。

PK大戰中，中國門將葉嬌擋住馬麗安的射門，最終以3比2險勝。

中國隊的澳洲籍總教練安南（Alyson Annan）賽後表示：「我們完成該做的事，你必須贏得這些比賽，比賽不一定要贏得漂亮。…你必須全力以赴，他們做到了。我們進入了決賽。」