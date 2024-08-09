奧運田徑／確診還是奪銅！美國百米金牌萊爾斯坐輪椅離場結束奧運

美國田徑選手、奧運百米短跑金牌得主萊爾斯透露，在今天摘下男子田徑200公尺決賽銅牌之前兩天，他檢測出COVID-19陽性，又說相信自己在巴黎奧運的賽程現在已經結束。

法新社報導，萊爾斯（Noah Lyles）原本力拚在巴黎奧運橫掃男子100公尺與200公尺雙面金牌，但最後200公尺金牌由波札那選手特博格（Letsile Tebogo）奪下，萊爾斯則是摘下銅牌。比賽結束後，萊爾斯被醫護人員用輪椅送離賽道。

萊爾斯後來在社群平台Instagram發文表示：「我相信這是我參加2024年奧運的終點。」

萊爾斯又說：「這並不是我所夢想的奧運，但在我心底，奧運帶來如此多的快樂。」

這意味著9日美國4人組要力奪男子400公尺接力金牌時，萊爾斯將不會參加比賽。

27歲非裔美籍的萊爾斯曾患有氣喘病，在今天200公尺決賽前不久，有人看到他戴著外科口罩。

萊爾斯賽前就帶著口罩檢錄讓人覺得有異狀。 新華社

萊爾斯接受美國國家廣播公司（NBC）採訪時說：「6日我很早就醒了，大約是清晨5時，我感覺非常糟糕。」

「我知道這不單是100公尺賽跑所帶來的痠痛。我們叫醒了醫生，並進行了檢測，不幸的是，結果顯示我確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。」

萊爾斯後來告訴媒體說，生病「肯定影響了我的表現」。他又說：「但老實說，我對自己感到自豪。得了COVID-19還能出來比賽，並贏得銅牌。」

他說：「我們試著盡量將我的狀況保密。唯一知道的人是醫護人員、我的教練、我的母親與我的家人。我們不想讓大家陷入恐慌。」