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奧運馬拉松游泳／塞納河水質疑慮 瑞典選手退出比賽

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
瑞典游泳選手約翰松（Victor Johansson）因對塞納河水質有疑慮，退出奧運馬拉松游泳賽事。 歐新社
瑞典游泳選手約翰松（Victor Johansson）因對塞納河水質有疑慮，退出奧運馬拉松游泳賽事。 歐新社

瑞典報紙「每日新聞報導，瑞典游泳選手約翰松（Victor Johansson）因對塞納河水質有疑慮，已退出預定9日舉行的巴黎奧運男子10公里馬拉松游泳比賽。

2024年巴黎奧運主辦單位和「世界水上運動總會」（World Aquatics）都保證水質達標。

約翰松告訴「每日新聞」（Dagens Nyheter），奧運期間有鐵人三項選手在塞納河（Seine River）游泳後生病，但他未具體透露姓名。

「每日新聞」引述約翰松的話報導：「有很多消息流傳開來，但就我們所知可以肯定的是，有人已經生病了。」

他說：「（大腸桿菌）濃度已經下降，儘管如此，真要開始下水感覺並不好。」

約翰松還說：「鐵人三項選手在塞納河裡待大約20分鐘，雖然時間很短，但有些人生病了。」

奧運主辦單位在給路透社的聲明中表示：「2024年巴黎奧運與世界水上運動總會共同制定了嚴格的水質監測流程。」

聲明說：「根據世界水上運動總會對馬拉松游泳比賽賽場所有4個檢測點的大腸桿菌（E.coli）和腸球菌（Enterococci）門檻值，今天檢測結果被認為『非常好』。」

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