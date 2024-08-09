奧運田徑／200公尺波札那獲首金 美名將萊爾斯鍍銅

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
2024巴黎奧運田徑男子200公尺決賽在當地時間8日晚間登場，波札那選手特博格（Letsile Tebogo）（圖）跑出19秒46勇奪金牌，賽後開心高舉國旗繞行賽道。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月9日 中央通訊社
2024巴黎奧運田徑男子200公尺決賽在當地時間8日晚間登場，波札那選手特博格（Letsile Tebogo）（圖）跑出19秒46勇奪金牌，賽後開心高舉國旗繞行賽道。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月9日 中央通訊社

巴黎奧運田徑男子200公尺決賽今天登場，波札那選手特博格為國贏得史上奧運首金，美國的貝德納雷克摘銀，日前奪得百米金牌的美國名將萊爾斯拿下銅牌，隨後傳出他確診COVID-19。

路透社報導，特博格（Letsile Tebogo）今天以19秒46勝出，除了替波札那拿下史上首面奧運金牌，也成為第一個在奧運男子200公尺項目摘金的非洲人。

特博格去年世錦賽200公尺項目摘銅。日前他在巴黎奧運100公尺決賽跑出9秒86排名第6，並一舉刷新全國紀錄。

貝德納雷克（Kenny Bednarek）今天一路緊追特博格，最終跑出19秒62的成績，連2屆奧運屈居銀牌。

萊爾斯（Noah Lyles）以19秒70連續2屆奧運鍍銅，無緣成為繼40年前的劉易士（Carl Lewis）之後首位完成短跑雙金的美國人。

萊爾斯完賽後，隨即被醫護人員用輪椅送離賽道。一名熟悉內情的消息人士告訴美聯社，萊爾斯在200公尺決賽2天前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

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