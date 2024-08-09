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巴黎奧運／陸要求加大對美運動員藥檢頻率

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸奧委會主席高志丹。新華社
大陸奧委會主席高志丹。新華社

中美近年大打貿易、科技戰，體育殿堂也成為雙方角力戰場。據大陸國家體育總局主管媒體發布，大陸奧委會主席高志丹，於當地時間六日在巴黎奧運的「中國之家」，會見美國奧委會主席賽克斯，表示希望美方停止「長臂管轄」。另，中國反興奮劑中心八日要求國際檢測機構在巴黎奧運會期間，加大對美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率。

「中國體育報」七日報導，身兼大陸奧委會主席的大陸國家體育總局局長高志丹，會見賽克斯，表示中美同為奧林匹克運動大國，有責任有義務共同維護奧林匹克憲章原則、捍衛世界反興奮劑治理體系和乾淨運動員的合法權益，推動國際奧林匹克運動健康發展。

高志丹接著提到，大陸支持美方主辦洛杉磯二○二八年奧運會和鹽湖城二○三四年冬奧會，希望美方落實有關承諾，停止「長臂管轄」，確保包括中國在內的各國運動員參賽順利安全。

據中方發布，賽克斯支持世界反興奮劑機構建立有力治理體系，允諾將積極推動解決相關問題，為包括華人運動員在內的全球運動員赴美訓練參賽營造良好環境。

兩人會見後，中國反興奮劑中心隨即於八日發表題為「加大對美國田徑運動員興奮劑檢查頻率 重樹全球運動員對公平競賽的信心」的文章，再次提到有關美國奧運田徑新星奈頓興奮劑陽性案件的情況，抨擊美方說法存在諸多疑點，和列舉美方過去的「汙點」，要求國際檢測機構在巴黎奧運會期間，加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率。

近年，中美就興奮劑問題多次交鋒，尤其在大陸泳壇名將孫揚遭禁賽後愈演愈烈。

在本次巴黎奧運會期間，對於大陸游泳代表隊選手面臨高密度的頻繁檢測，美國田徑選手則被外媒報導出現興奮劑陽性案件，中共黨媒「環球時報」日前發表社評抨擊，美國選手的興奮劑疑點不能不了了之，稱美國的「羅臣科夫法」將自己置於國際警察的位置，干預全球尤其是其他國家的興奮劑案件。

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