巴黎奧運／贈三星手機恐違制裁紅線 國際奧會：北韓未領取

南韓外交部指出，北韓選手領取國際奧會贈與的三星智慧型手機可能違反聯合國安理會決議，國際奧會就此正式回應表示，已經確認北韓選手團並未領取手機。

國際奧林匹克委員會（IOC）今天就相關爭議發布一句話聲明，稱「我們可以確定來自北韓的選手並未取得三星手機」。

美國自由亞洲電台（RFA）先前報導，北韓國家奧林匹克委員會（NOC）已經在奧運選手村內設置的三星奧運體驗館，一次領取了所有北韓選手獲贈的三星Galaxy Z Flip6奧運特別版手機。

南韓外交部今天下午就此表示，根據聯合國安理會第2397號決議案，禁止向北韓直接或間接提供、販賣、轉交任何產業用機械，智慧型手機也包括禁止品項中；向北韓選手提供手機可能違反對北韓制裁決議，但實際情況如何，仍須交由國際奧會處理。