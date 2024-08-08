奧運桌球／樊振東再度對決法國17歲新星 中國男團直落三闖金牌戰

巴黎奧運桌球男子團體賽4強中國大陸與法國隊交手，樊振東與法國17歲新星F.勒布朗（Felix Lebrun）再度交手，這次戰況較為激烈，不過仍由樊振東勝出，中國男團直落三淘汰法國，明天晚上9點與瑞典隊爭奪金牌。

第1點男雙世界排名第一的馬龍／王楚欽迎戰法國戈齊（Simon Gauzy）／Ａ.勒布朗（Alexis Lebrun），中國男雙以13：11、11：5、11：2搶下第1點。

第2點樊振東與F.勒布朗再度交手，先前兩人在男單4強交手，樊振東直落四完勝。不過本場戰況激烈，前3局樊振東以11：3、13：11、8：11領先，第4局一度10：9聽牌，沒想到F.勒布朗連續化解5個賽末點，但最終樊振東仍以16：14險勝，拿下第2點。

第3點王楚欽前3局也不輕鬆，不過第4局總算掌控局面，最終以7：11、7：11、11：8、11:9、11：1結束比賽。中國明天晚上9點要和瑞典爭金，法國則在下午4點與日本競爭銅牌。