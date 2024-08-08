奧運羽球／王昶在機場被超多女粉「狂追」陸網：這群人瘋了

中國大陸羽球男雙梁偉鏗／王昶在巴黎奧運金牌戰不敵我國「麟洋配」，不過王昶因帥氣外型和自在打球態度吸粉無數，他搭機返回大陸後，在機場被大批粉絲狂追，讓許多網友看傻眼。

有網友分享王昶抵達機場的影片，他拿著兩大束花和行李一路狂奔，大批女粉絲緊追在後，速度不輸運動員，讓人感到震驚，不過王昶最終還是突破重圍。

王昶。 路透

對此，大陸網友紛紛直呼，「這群人瘋了」、「太嚇人了能不能離運動員遠一點」、「好可怕，運動員又不是娛樂圈明星」、「摔倒了誰負責」、「好瘋狂，謹防飯圈（粉絲群）滲入」。

王昶發文幽默回應此事，「我覺得大家理智點，行李差點都給我擠沒了。看得出有些粉絲身體素質還是不錯的，不愧是體育粉，拿著相機跑得還挺快。」