奧運馬拉松游泳／女子10公里 荷蘭泳將范羅溫黛兒摘金
荷蘭泳將范羅溫黛兒（Sharon van Rouwendaal）今天在巴黎奧運女子10公里馬拉松游泳賽的最後一圈，超越原本領先的澳洲選手強生（Moesha Johnson），勇奪金牌。
路透社報導，強生因此拿下銀牌，而義大利選手塔德奇（Ginevra Taddeucci）贏得銅牌。
在主辦單位宣布塞納河（Seine River）水質已達到可接受門檻後，比賽如期舉行。
法新社報導，在塞納河經歷了一連串水質不佳的情況後，24名女子選手進入河中，參與將穿越巴黎市中心的10公里馬拉松游泳比賽。
范羅溫黛兒在這場與競爭對手和水流的艱難戰鬥中，游出2小時3分34秒成績。
儘管花費14億歐元（約新台幣495億元）升級改造巴黎的下水道和汙水處理系統，塞納河的水質在奧運期間仍持續受到關注。
由於先前塞納河曾髒到被判定不適合游泳，奧運主辦單位不得不取消多次試游，並延後舉行男子鐵人三項比賽。
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