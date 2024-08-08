快訊

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

奧運馬拉松游泳／女子10公里 荷蘭泳將范羅溫黛兒摘金

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
荷蘭泳將范羅溫黛兒。 歐新社
荷蘭泳將范羅溫黛兒。 歐新社

荷蘭泳將范羅溫黛兒（Sharon van Rouwendaal）今天在巴黎奧運女子10公里馬拉松游泳賽的最後一圈，超越原本領先的澳洲選手強生（Moesha Johnson），勇奪金牌。

路透社報導，強生因此拿下銀牌，而義大利選手塔德奇（Ginevra Taddeucci）贏得銅牌。

在主辦單位宣布塞納河（Seine River）水質已達到可接受門檻後，比賽如期舉行。

法新社報導，在塞納河經歷了一連串水質不佳的情況後，24名女子選手進入河中，參與將穿越巴黎市中心的10公里馬拉松游泳比賽。

范羅溫黛兒在這場與競爭對手和水流的艱難戰鬥中，游出2小時3分34秒成績。

儘管花費14億歐元（約新台幣495億元）升級改造巴黎的下水道和汙水處理系統，塞納河的水質在奧運期間仍持續受到關注。

由於先前塞納河曾髒到被判定不適合游泳，奧運主辦單位不得不取消多次試游，並延後舉行男子鐵人三項比賽。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚喊「對不起」 教練也心疼哽咽
▪ 拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量
▪ 拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略
▪ 田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

巴黎奧運／北韓選手領取三星手機 南韓：恐違反安理會制裁

奧運游泳／美方控允許大陸隱瞞泳將藥檢陽性 WADA掀舊帳反擊

拜登又出糗 受訪忘了國防部長奧斯丁名字：呃…黑人

台灣赴西雅圖旅客恢復6成多 平均消費降逾5成

相關新聞

奧運羽球／南韓羽協回應爭議 安洗瑩IG全黑文道歉獲球迷聲援

南韓球后安洗瑩在巴黎奧運羽球女單奪金，締造金牌大滿貫。事後她砲轟南韓羽球協會，並表態退出國家隊。南韓羽協昨天做出回應；安洗瑩今天則在IG發文道歉。 安洗瑩批評南韓羽協資源分配和傷勢管理等問題，羽

奧運田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻

本屆奧運在浪漫之都巴黎舉行，場邊經常出現浪漫畫面，法國田徑女將菲諾（Alice Finot）在3000公尺障礙賽結束後，當眾向男友求婚，全場歡聲雷動。 據《每日郵報》報導，33歲的菲諾在決賽排名

奧運馬拉松游泳／女子10公里 荷蘭泳將范羅溫黛兒摘金

荷蘭泳將范羅溫黛兒（Sharon van Rouwendaal）今天在巴黎奧運女子10公里馬拉松游泳賽的最後一圈，超越原...

巴黎奧運／北韓選手領取三星手機 南韓：恐違反安理會制裁

巴黎奧運臨近尾聲，各國出戰選手將帶回國內的除了獎牌外，還有贊助商三星電子提供的智慧型手機，但南韓外交部今天指出，北韓代表...

奧運排球／自由球員受傷照上 波蘭驚奇逆轉美國相隔48年再爭金

4強賽第三局遭隊友撞到，波蘭隊自由球員扎托爾斯基（Pawel Zatorski）左手幾根手指失去知覺，但所屬的波蘭男排展...

奧運游泳／美方控允許大陸隱瞞泳將藥檢陽性 WADA掀舊帳反擊

世界反禁藥組織（WADA）今年春季因處理近20多名中國大陸游泳選手禁藥檢測陽性而受到審查以來，美國一直是主要批評者。WA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。