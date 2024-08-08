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奧運羽球／南韓羽協回應爭議 安洗瑩IG全黑文道歉獲球迷聲援

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓球后安洗瑩。 法新社
南韓球后安洗瑩。 法新社

南韓球后安洗瑩巴黎奧運羽球女單奪金，締造金牌大滿貫。事後她砲轟南韓羽球協會，並表態退出國家隊。南韓羽協昨天做出回應；安洗瑩今天則在IG發文道歉。

安洗瑩批評南韓羽協資源分配和傷勢管理等問題，羽協會長金澤圭出面澄清，並宣布成立真相調查委員會。據《京鄉新聞》報導，羽協希望與教練和選手溝通，也對安洗瑩先前言論進行說明。

先前安洗瑩提到，杭州亞運後膝蓋傷勢遭誤診導致傷勢加劇。協會公開一開始為安洗瑩請韓醫進行治療的證明、以及教練和選手間對話內容，並附上教練簽名，直言，「為保護金牌熱門安洗瑩，已盡最大努力。」

安洗瑩對羽協不讓個人教練韓秀貞一起去奧運感到不滿。這名教練去年加入南韓隊，今年成為安洗瑩專屬教練，雙方建立起革命情感，但教練合約6月到期，安洗瑩多次表達想延長合約，但未獲同意。對此羽協回應，「未收到正式通知，會對這件事進行事實調查。」

安洗瑩未出席巴黎南韓團本部舉辦的羽球奪牌記者會，她回國時在機場向媒體透露，沒出席是受協會指示，「他們叫我先等著，什麼都不要說。」協會否認有下達這個指示。

今天安洗瑩在IG發文致歉，「我的言論讓許多人感到震驚，我深感內疚，特別是對那些經無數努力在奧運活躍的運動員們，我非常抱歉。因為我的言論，讓你們本該享受的祝賀和榮耀時刻被掩蓋。」

她強調，「對運動員們我真的表示歉意，對昨天前往機場的記者們和等我表態的人，我也表示歉意。我的想法和立場將在奧運結束、所有運動員都獲得充分祝賀後再發表，謝謝。」貼文一出，許多球迷感到心疼，湧入留言區鼓勵她。

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