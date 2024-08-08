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巴黎奧運／北韓選手領取三星手機 南韓：恐違反安理會制裁

中央社／ 首爾8日專電
奧運贊助商三星送所有參賽選手摺疊手機，但南韓外交部今天指出，北韓代表團同樣領取了手機，可能違反聯合國安理會對北韓制裁的決議。突圍北韓選手在桌球混雙與中國自拍。 路透
奧運贊助商三星送所有參賽選手摺疊手機，但南韓外交部今天指出，北韓代表團同樣領取了手機，可能違反聯合國安理會對北韓制裁的決議。突圍北韓選手在桌球混雙與中國自拍。 路透

巴黎奧運臨近尾聲，各國出戰選手將帶回國內的除了獎牌外，還有贊助商三星電子提供的智慧型手機，但南韓外交部今天指出，北韓代表團同樣領取了手機，可能違反聯合國安理會對北韓制裁的決議。

外交部說明，根據聯合國安理會第2397號決議案，禁止向北韓直接或間接提供、販賣、轉交任何產業用機械，智慧型手機也包括禁止品項中。南韓政府後續也與國際社會合作，採取必要外交措施，確保安理會決議徹底執行。

國際奧林匹克委員會（IOC）向所有參與奧運的選手都會提供歡迎禮物，其中也包括由三星電子贊助的Galaxy Z Flip6奧運特別版手機。美國自由亞洲電台（RFA）報導，北韓國家奧林匹克委員會（NOC）已經在奧運選手村內設置的三星奧運體驗館，一次領取了所有北韓選手獲贈的手機。

報導提到國際奧會就相關詢問表示，北韓跟其他國家一樣，沒有義務在返國前歸還手機。對於向北韓選手提供手機可能違反對北韓制裁決議的問題，國際奧會並未直接回應。

南韓外交部官員向媒體表示，北韓選手獲贈智慧型手機可能違反安理會決議，但最終仍要交由國際奧會處理。

這並非奧運首次發生類似爭議。據韓聯社報導，南韓在2018年舉行平昌冬奧時就曾考量到可能違反安理會決議的狀況，決定以「返國前交回」的方式，在奧運期間向北韓選手提供三星手機，但北韓當時直接拒絕領取。

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