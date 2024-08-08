奧運田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻

本屆奧運在浪漫之都巴黎舉行，場邊經常出現浪漫畫面，法國田徑女將菲諾（Alice Finot）在3000公尺障礙賽結束後，當眾向男友求婚，全場歡聲雷動。

據《每日郵報》報導，33歲的菲諾在決賽排名第4，雖錯失獎牌，仍跑出8分58秒67佳績創個人新高，並打破歐洲紀錄。她賽後走向觀眾席，突然單膝下跪，用別針向運動員男友巴吉拉（Bruno Martínez Bargiela）求婚。

法國田徑女將菲諾。 美聯社

周圍觀眾們見狀後鼓掌歡呼，巴吉拉激動掩面，兩人相擁後菲諾為他別上別針，隨後甜蜜接吻。菲諾受訪時說明當場求婚的原因，「我告訴自己，如果我跑9分鐘以內，就要求婚。因為9是我的幸運數字，而且我們已經在一起9年了。」

French athlete came in fourth in the 3000m steeplechase, a European record, and asked for her boyfriend's hand ...pic.twitter.com/ofs9DocirE — Figen (@TheFigen_) 2024年8月7日

當被問到求婚為何用別針而不是戒指，她說，「我不喜歡做和別人一樣的事，既然他還沒做，我告訴自己也許我來做。我把跑步時的別針送給男友，上面寫『愛在巴黎』。」

菲諾確認巴吉拉接受她的求婚，「我真的很開心，成功表達自己。差一點就能贏下獎牌，我對此很抱歉，但我對任何事不後悔。」