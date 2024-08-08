奧運田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
本屆奧運在浪漫之都巴黎舉行，場邊經常出現浪漫畫面，法國田徑女將菲諾（Alice Finot）在3000公尺障礙賽結束後，當眾向男友求婚，全場歡聲雷動。
據《每日郵報》報導，33歲的菲諾在決賽排名第4，雖錯失獎牌，仍跑出8分58秒67佳績創個人新高，並打破歐洲紀錄。她賽後走向觀眾席，突然單膝下跪，用別針向運動員男友巴吉拉（Bruno Martínez Bargiela）求婚。
周圍觀眾們見狀後鼓掌歡呼，巴吉拉激動掩面，兩人相擁後菲諾為他別上別針，隨後甜蜜接吻。菲諾受訪時說明當場求婚的原因，「我告訴自己，如果我跑9分鐘以內，就要求婚。因為9是我的幸運數字，而且我們已經在一起9年了。」
當被問到求婚為何用別針而不是戒指，她說，「我不喜歡做和別人一樣的事，既然他還沒做，我告訴自己也許我來做。我把跑步時的別針送給男友，上面寫『愛在巴黎』。」
菲諾確認巴吉拉接受她的求婚，「我真的很開心，成功表達自己。差一點就能贏下獎牌，我對此很抱歉，但我對任何事不後悔。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言