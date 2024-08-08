奧運田徑／立陶宛好手破老爸紀錄卻銀恨 牙買加黑馬奪首金寫歷史

立陶宛好手阿萊克納（Mykolas Alekna）在巴黎奧運男子鐵餅決賽以69公尺97打破父親20年前締造的奧運紀錄，但最終竟然銀牌坐收，因為殺出一匹大黑馬—牙買加史托納（Rojé Stona）以70公尺整的成績摘下牙買加隊史首面鐵餅金牌，也一併寫下新的奧運紀錄。

阿萊克納是目前的男子鐵餅世界紀錄保持人，在今年4月的奧克拉荷馬州邀請賽擲出74公尺35的成績，他也在世錦賽拿過1銀、1銅，被視為本屆奧運鐵餅項目的奪金熱門。他在決賽第2擲就丟出69公尺97的成績，一舉突破老爸維爾吉利尤斯（Virgilijus Alekna）在2004年雅典奧運的69公尺89奧運紀錄。

不過當他正沉浸在打破紀錄以及有望奪金的喜悅當中時，來自牙買加的史托納在第4擲逆轉擲出70公尺，而阿萊克納在第5擲只丟出68公尺49無力回天，最後一丟也失敗收場，只能被大黑馬史托納一次將金牌跟奧運紀錄一齊打包，阿萊克納再度與金牌失之交臂。

阿萊克納創下奧運紀錄不久後，史托納便再創紀錄打破阿萊克納的冠軍夢。 新華社

史托納去年世錦賽也僅擲出62公尺57，甚至無緣頒獎台，但在本次奧運一舉登頂。此外，這也是牙買加史上首面鐵餅金牌，讓世人對牙買加的印象不再僅有徑賽上閃電般的速度，田賽也一樣具備實力。